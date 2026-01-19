Scoprire Monaco
Notizia

Il Principe Alberto II ha subito un intervento medico

Pubblicato il 19 Gennaio 2026
Questo intervento rientrava nella normale assistenza medica del Principe Alberto II © Vatican Media
Il Sovrano è stato sottoposto a un intervento dermatologico il 16 gennaio e ha ripreso normalmente le sue attività ufficiali.

Il Palazzo del Principe ha comunicato che il Principe Alberto II è stato sottoposto a un intervento medico nell’ambito di un controllo dermatologico. L’operazione ha interessato il cuoio capelluto e il viso. I medici hanno trattato una patologia benigna, che ha richiesto l’applicazione di alcuni punti di sutura.

Nessun impatto sull’agenda del Principe

Le fonti del Palazzo hanno voluto rassicurare sullo stato di salute del Principe. Il Principe Alberto II, 67 anni, ha mantenuto invariato il suo programma di impegni ufficiali. L’intervento non ha comportato alcuna cancellazione nella sua agenda.

Il Principe Alberto II ha effettuato una visita in Vaticano sabato 17 gennaio 2026 © Vatican Media
Questa comunicazione trasparente da parte del Palazzo è avvenuta in un contesto in cui il Principe Alberto II proseguiva le sue attività diplomatiche e istituzionali. Lo scorso fine settimana si era recato in Vaticano per un’udienza con Papa Leone XIV. Le prossime settimane si preannunciano intense, con diversi eventi protocollari e impegni ambientali in programma nel Principato.