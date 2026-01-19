Князь Альбер II перенёс плановую медицинскую процедуру

Это лечение было частью обычного медицинского наблюдения за Князем Альбером II © Vatican Media

16 января Князь прошел дерматологическое обследование и в настоящее время возобновил свою официальную деятельность.

Княжеский дворец сообщил, что Князь Альбер II прошел медицинское обследование в рамках дерматологического наблюдения. Операция касалась кожи головы и лица. Врачи лечили доброкачественное заболевание, которое потребовало наложения нескольких швов.

Никакого влияния на график Князя

Источники во дворце заверили, что состояние здоровья Князя не вызывает беспокойства. 67-летний Князь Альбер II продолжил выполнять свой график официальных обязательств без изменений. Операция не повлияла на его график.

Князь Альбер II посетил Ватикан в субботу, 17 января 2026 года © Vatican Media

Это открытое сообщение дворца было сделано в контексте продолжения дипломатической и институциональной деятельности Князя Альбера II. В минувшие выходные он посетил Ватикан для аудиенции у папы Леона XIV. Ближайшие недели обещают быть насыщенными: в Княжестве запланировано несколько протокольных мероприятий и экологических инициатив.