Le quartier monégasque d’Europa-Park se dévoile en images

Le parc d’attractions allemand a publié les premiers clichés du futur espace thématique dédié à la Principauté, dont l’ouverture est prévue courant 2026.

Un aperçu exclusif à travers le preview center

Tandis que les travaux du 18ème quartier thématique d’Europa-Park suivent leur cours, le célèbre parc allemand a inauguré son preview center à Rust. Les visiteurs peuvent désormais découvrir les esquisses de ce que la Principauté proposera en Allemagne. Les clichés récemment publiés révèlent un projet résolument orienté vers l’univers de la Formule 1, sans pour autant s’y limiter.

Monaco Preview Centre © Europapark

La rethématisation du Hall Silver Star

Cette nouvelle zone consistera en la transformation complète du Hall Silver Star. Inspiré de l’atmosphère mythique du Grand Prix de Monaco, le quartier mettra en lumière les multiples facettes qui font la renommée mondiale de la Principauté : ses monuments emblématiques, le Casino de Monte-Carlo, ses ports de plaisance, ses paysages méditerranéens et ses ruelles pittoresques. Des voitures issues de la collection personnelle du Prince Albert II seront également exposées.

Un engagement princier

Lors des célébrations du 50ème anniversaire d’Europa-Park en juillet, le Prince Albert II a salué dans un message vidéo l’héritage familial des Mack, fondateurs du parc qui accueille plus de six millions de visiteurs annuels. Louis et Marie Ducruet ont participé à la soirée de gala, le neveu du Prince Albert II déclarant après avoir testé le Silver Star : « Nous sommes des grands fans de parcs d’attractions, on adore les sensations fortes ».