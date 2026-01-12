Monaco United FC s’impose largement face à Carros et prend la tête du championnat

Le club de football féminin monégasque a battu son rival direct 10-1 lors d’un match décisif pour la course à la montée, disputé dimanche au Stade Didier-Deschamps.

Pour sa première rencontre de l’année 2026 ce dimanche 11 janvier, Monaco United FC recevait Carros, alors co-leader du classement. Les visiteuses ont ouvert le score en début de partie, mais les Monégasques ont rapidement répondu par l’intermédiaire de Marina Makanza à la 16e minute. L’équipe locale a ensuite pris l’ascendant pour mener 4-1 à la pause.

Une seconde période maîtrisée

Après le retour des vestiaires, l’équipe a confirmé sa domination en inscrivant six buts supplémentaires. Cette avance confortable a permis à Marco Simone, entraîneur et président du club, de procéder à plusieurs changements et d’intégrer les recrues arrivées lors du mercato hivernal. Sarah Magnier, l’une des joueuses en vue de cette rencontre, s’est exprimée sur la dynamique actuelle du groupe : « Les automatismes sont de plus en plus présents. Cette victoire nous permet d’engranger encore plus de confiance. »

© Dylan Garino

Marco Simone a quant à lui salué la prestation collective tout en appelant à la prudence : « Cette victoire nous place dans une position qu’il faudra maintenir jusqu’à la fin de la saison, sans penser que le championnat est déjà terminé. » Avec ce succès, Monaco United FC occupe désormais seul la première place du classement et dispose d’une différence de buts favorable dans la course à la montée en Régionale 1. La phase retour s’annonce déterminante pour concrétiser cet objectif.