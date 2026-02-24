Découvrir Monaco
Brève

Le Tuiga, voilier emblématique du Yacht Club de Monaco, renaît après son violent démâtage

Publié le 24 février 2026
Tuiga
Le Tuiga avait été pris dans une tempête en septembre dernier © YCM
- 24 février 2026
Six mois après avoir perdu son mât dans une tempête aux Baléares, le mythique voilier s’apprête à reprendre la mer grâce au savoir-faire d’un chantier naval de Villefranche-sur-Mer.

Le 28 août 2025, lors de la Copa del Rey Repsol de Barcos de Época, le Tuiga naviguait au près dans les eaux de Mahon quand un grain d’une violence extrême a frappé la flotte. En quelques secondes, des rafales dépassant les 50 nœuds ont arraché le mât du vaisseau amiral du Yacht Club de Monaco, sous les yeux médusés des spectateurs. Les images, largement relayées sur les réseaux sociaux, montraient le voilier centenaire luttant contre une mer déchaînée avant de voir son espar céder. L’équipage, indemne, avait pu regagner le port après avoir séparé le gréement de la coque.

Dans une récente exposition organisée par l’AIAP, l’artiste Ania Pabis Guillaume intégrait à son oeuvre quelques fragments du Tuiga, en guise d’hommage après son démâtage © Benjamin Godart – Monaco Tribune

Un nouveau mât de 27 mètres façonné à Villefranche

C’est au chantier naval Pasqui, niché dans les voûtes historiques du port de la Darse à Villefranche-sur-Mer, que le Tuiga renaît de ses blessures, comme le révèle un reportage de TVMonaco. L’atelier, labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant, avait déjà reconstruit le mât du voilier il y a une quinzaine d’années. Depuis novembre dernier, les charpentiers de marine s’attellent à la fabrication d’un nouveau mât de 27 mètres. « La principale difficulté, cette fois, a résidé dans l’approvisionnement en bois de qualité suffisante pour une pièce d’une telle envergure », apprend-t-on dans le reportage de TVMonaco.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par TVMonaco (@tvmonaco)

Le chantier touche à sa fin : l’équipe procède actuellement au vernissage intégral de l’espar. Le mâtage du Tuiga est prévu fin février à Villefranche-sur-Mer, avant de voguer pour quelques séances de test à la navigation et de poursuivre sa saison de régates.