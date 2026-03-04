La fonction publique compte 5 393 agents en 2025, une administration en pleine croissance

Alors que les effectifs de la fonction publique monégasque progressent pour la troisième année consécutive, les dernières statistiques de l’IMSEE dressent le portrait d’une administration qui se féminise, se diversifie, et reste largement dominée par des résidents frontaliers.

Au 31 décembre 2025, la Principauté de Monaco emploie 5 393 personnes au sein de sa fonction publique, selon les données publiées ce mois-ci par l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques (IMSEE). C’est 155 agents supplémentaires par rapport à l’année précédente, soit une progression de 3,0 %.

Sur les 537 nouveaux entrants enregistrés, les départs s’élèvent à 382, dégageant un solde positif notable. Parmi les arrivées nettes, les femmes sont largement majoritaires. Elles représentent 106 des 155 recrutements supplémentaires, contre seulement 49 hommes.

Un fonctionnaire sur deux vit hors de la Principauté

L’agent type de la fonction publique monégasque est un homme (55 % des effectifs), âgé en moyenne de 43,2 ans, 42,9 ans pour les hommes, 43,5 ans pour les femmes. Si les Monégasques représentent 23 % des salariés (1 249 personnes), les ressortissants français constituent de loin la nationalité la plus représentée, avec 71 % du total. Côté résidence, moins d’un agent sur deux (42 %, soit 2 244 personnes) habite sur le territoire monégasque. La majorité, 58 %, réside dans les Alpes-Maritimes, et 22 % dans une commune directement limitrophe de la Principauté.

© IMSEE

La répartition institutionnelle des effectifs confirme le rôle central de l’administration gouvernementale, qui regroupe à elle seule 74 % des agents. En son sein, le département de l’intérieur occupe une place prépondérante avec 39 % des effectifs gouvernementaux, suivi par le département de l’équipement, de l’environnement et de l’urbanisme (15 %) et le Ministère d’État (7 %). Les départements des finances, des affaires sociales et des relations extérieures représentent respectivement 6 %, 6 % et 2 %. La commune, de son côté, regroupe 15 % de l’ensemble des fonctionnaires, tandis que le Palais Princier et la direction des services judiciaires complètent le tableau avec chacun 4 % et 3 %.

