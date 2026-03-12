Le Gouvernement Princier met en garde contre une vague de faux profils WhatsApp

Depuis le début de l’année 2026, des personnes mal intentionnées usurpent l'identité de représentants officiels du Palais Princier en utilisant des faux profils WhatsApp © Pixabay

Des escrocs se font passer pour des collaborateurs du Palais Princier de Monaco pour soutirer de l’argent à leurs victimes, les autorités tirent la sonnette d’alarme.

Depuis le début de l’année 2026, une nouvelle forme d’escroquerie cible des particuliers en se servant du prestige de l’institution princière. Des individus malveillants créent de faux comptes WhatsApp en se faisant passer pour des membres du personnel du Palais Princier, avec pour objectif d’extorquer des données personnelles, puis des sommes d’argent, présentées comme des dons ou des opportunités d’investissement.

Une usurpation d’identité sophistiquée

Ce qui rend ces tentatives particulièrement redoutables, c’est le recours à des technologies avancées : clonage vocal, deepfakes photo ou vidéo, falsification de numéros de téléphone pour imiter des lignes institutionnelles, et transmission de documents d’apparence officielle. « Ils ont la capacité à modifier leur numéro et à laisser penser que vous êtes en contact avec un numéro institutionnel, tel que celui du Palais Princier. Ils peuvent aussi transmettre des documents semblant être officiels », alerte le Palais. Des outils qui peuvent tromper même les plus vigilants.

Face à ce type de sollicitation, la règle d’or est simple. Il ne faut jamais transmettre d’informations personnelles, identité, adresse, coordonnées bancaires, ni d’informations concernant un tiers. En cas de doute, il convient de contacter directement l’institution concernée via ses canaux officiels, sans cliquer sur aucun lien contenu dans le message suspect.

Le Gouvernement monégasque lance un guide pratique contre le harcèlement au travail

Le Gouvernement Princier appelle toute personne ayant reçu un message de ce type à conserver les preuves disponibles (profil WhatsApp, adresse e-mail, documents reçus) et à les transmettre sans délai à la Sûreté Publique de Monaco, joignable au +377 93 15 30 15 ou par e-mail à csco@gouv.mc.