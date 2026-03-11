L’Espresso Riviera, le train de nuit Marseille-Rome, reprend du service en juin

Fort d’un taux de remplissage de 92 % et de plus de 3 000 voyageurs lors de sa première saison, l’Espresso Riviera reprend du service dès juin 2026, avec trois fois plus de rotations et une clientèle déjà conquise.

Lancé en 2024 sur l’axe Nice-Milan avant d’être étendu à la liaison Marseille-Rome en 2025, l’Espresso Riviera avait rapidement conquis les amateurs de voyages ferroviaires. L’année dernière, l’Espresso Riviera avait enregistré 3 042 voyageurs entre juillet et fin septembre, avec une clientèle majoritairement française à hauteur de 43 %, devant les Italiens à 30 %. Un succès qui n’a pas échappé à l’opérateur FS Treni Turistici Italiani, filiale touristique de Trenitalia, bien décidé à hausser le curseur pour 2026.

Monaco toujours au cœur de l’itinéraire

Dès le 4 juin 2026, les voyageurs pourront embarquer à Rome Termini pour rejoindre la Côte d’Azur (Nice, Monaco, Cannes, Marseille) à bord de ce train vintage au charme mi-siècle. L’itinéraire longe ensuite la Riviera italienne via Vintimille, Sanremo et Gênes, offrant l’un des panoramas ferroviaires les plus spectaculaires de la Méditerranée.

© Monaco Tribune

La fréquence sera portée à trois rotations hebdomadaires en 2026, contre une seule lors de la saison précédente. La saison s’étend désormais de juin à septembre, soit une période plus longue qu’en 2025. La rame est également allongée à onze voitures pour absorber la demande croissante.

Train des Merveilles : le guide pratique pour profiter de l’un des plus beaux trajets d’Europe

Tarifs et réservations

L’atmosphère rétro est préservée : compartiments couchettes, cabines privées, voiture-bar et petit-déjeuner au réveil face aux paysages ligures. Les tarifs débutent à 94,90 euros pour une couchette partagée. Les cabines privées, dîner et petit-déjeuner inclus, sont proposées entre 184,90 euros et 214,90 euros. L’ouverture des ventes est attendue courant mars sur le site de FS Treni Turistici Italiani, mieux vaut ne pas tarder.