Ligue 1 : L’AS Monaco domine Angers et enchaîne un sixième match sans défaite

Trois jours après son élimination en Ligue des champions face au PSG, l’AS Monaco a répondu présent au Louis-II en livrant un match appliqué contre le SCO Angers.

L’amertume européenne n’a pas entamé la confiance monégasque en championnat. Sous les yeux du Prince Albert II et du président de l’AS Monaco Dmitri Rybolovlev, les hommes de Sébastien Pocognoli ont répondu de la meilleure des manières en livrant une prestation solide contre une équipe angevine rapidement mis sous pression. Balogun puis Adingra ont trouvé la faille en seconde période (2-0), un succès qui permet à l’AS Monaco de revenir à quatre petits points du top 4.

Une première période maîtrisée mais stérile

Avec Golovin et Bamba associés dans l’entrejeu et Ansu Fati titularisé en attaque, Monaco a rapidement confisqué le ballon. Devant 5 000 supporters, présents pour certains d’entre eux dans une partie des nouvelles tribunes rouges et blanches du Louis-II, les locaux affichaient 81 % de possession après le premier quart d’heure, symbole d’une entame largement maîtrisée.

Angers, privé de son gardien titulaire Hervé Koffi, a fait le choix d’attendre bas pour exploiter d’éventuels contres. Une stratégie qui a failli porter ses fruits : trouvé dans la surface sur un centre venu de la droite, Peter a vu sa tête captée sans difficulté par Köhn (32e). Deux minutes plus tard, Belkhdim parti dans le dos de Faes croise trop sa frappe face au portier suisse (34e).

Entre ces deux alertes, Monaco s’est également procuré une situation intéressante. Sur un centre de Teze, la talonnade de Golovin frôle le poteau (33e). La plus grosse occasion des Rouge et Blanc est arrivée par l’intermédiaire de Camara. Trouvé seul après une délicieuse passe de Bamba dans la surface de réparation, le Sénégalais voit sa frappe puissante passer largement au-dessus du cadre (40’).

Aladji Bamba auteur d’une nouvelle prestation solide © AS Monaco

Balogun et Adingra font la différence

Au retour des vestiaires, Pocognoli lance Simon Adingra à la place de Caio Henrique pour apporter un peu plus de vivacité sur le flanc gauche. Pourtant, la première grosse occasion de la seconde période est angevine. Sur un contre, Raolisoa trouve Belkhdim qui se présente une nouvelle fois seul face à Köhn. Le Marocain cadre cette fois sa frappe mais le gardien monégasque sort une superbe parade de la jambe gauche pour préserver le score (0-0, 50’).

Yassin Belkhdim seul devant le but, Acte 2 🇲🇦



Les Angevins ont les occasions pour faire basculer ce match ! #ASMSCO pic.twitter.com/fABHMzDOFT Publicité » February 28, 2026

Trois minutes plus tard, Belkhdim se retrouve au cœur d’un nouveau fait de jeu. Initialement expulsé pour une intervention en retard sur Camara, il voit finalement l’arbitre revenir sur sa décision après visionnage de la VAR. Les deux équipes poursuivent donc à onze contre onze, sans que Monaco ne se laisse déstabiliser.

L’ouverture du score va venir sur un coup de billard : Golovin voit sa frappe repoussée par Pona, Teze reprend le cuir et centre dans la surface. Il trouve Folarin Balogun, qui après une première tête contrée voit le ballon lui retomber sur le tibia et finir au fond des filets (1-0, 57’). Sixième but pour l’Américain en Ligue 1 cette saison, lui qui a marqué lors de ses quatre derniers matchs contre le SCO.

Folarin Balogun, l'homme en forme de l'@AS_Monaco !



🇺🇸 Un nouveau but du buteur américain pour donner l'avantage aux Monégasques. #ASMSCO pic.twitter.com/uIOUAp1Ewc — L1+ (@ligue1plus) February 28, 2026

Cinq minutes plus tard, c’est au tour de Simon Adingra de concrétiser la domination monégasque. Parfaitement servi par Golovin, l’ailier ivoirien enroule une frappe du droit dans le petit filet opposé, pour signer son troisième but de la saison (2-0, 62’). Il s’agit du 15e but marqué par un remplaçant monégasque cette saison en championnat.

Simon Adingra est TROP DANGEREUX 🇨🇮



45' : Entrée sur le terrain

62' : But magnifique #ASMSCO pic.twitter.com/j97q3TIDlT — L1+ (@ligue1plus) February 28, 2026

Une série qui se prolonge

Monaco a ensuite géré sans trembler, avec une petite frayeur tout de même après une incursion de Djibirin qui sera sanctionné d’une simulation dans la surface (82’).

En fin de rencontre, Pocognoli effectue plusieurs changements. Le retour de Christian Mawissa, entré en jeu après plusieurs semaines d’absence, offre une solution supplémentaire en défense et permet à Denis Zakaria de terminer au milieu de terrain. Autre satisfaction : la première apparition en Ligue 1 de Samuel Nibombé.

Balogun de nouveau buteur © AS Monaco

Pocognoli : « Il faut rester les pieds sur terre »

En conférence de presse, Sébastien Pocognoli a salué la patience et le sérieux de ses joueurs face à un adversaire plus défensif qu’à l’accoutumée. « On a fait face à une équipe qui a joué dans un système plus bas que d’habitude. À la pause, on a réajusté deux ou trois choses et l’équipe a été récompensée. », a-t-il expliqué.

Le technicien belge s’est également montré satisfait de l’apport d’Adingra : « C’était une très belle opportunité cet hiver. Il sera encore décisif d’ici la fin de saison. » Il a aussi souligné l’importance du retour de Mawissa, synonyme de concurrence accrue dans la ligne défensive : « C’est une option supplémentaire. »

Interrogé enfin sur les ambitions européennes de son équipe, Pocognoli a préféré rester mesuré, appelant à continuer à travailler match après match sans s’emballer.

Avec ce succès, l’AS Monaco enchaîne un sixième match sans défaite en Ligue 1 et une troisième victoire consécutive. La dynamique se confirme avant un nouveau déplacement délicat, vendredi, sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG. Après la double confrontation européenne, les Monégasques auront cette fois l’ambition de revenir en Principauté avec un résultat positif pour confirmer leurs ambitions en championnat.