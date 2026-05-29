Le nouveau bâtiment du CHPG de Monaco sera livré le 1er juillet après dix ans de travaux

Dix ans après le premier coup de pioche, le Centre Hospitalier Princesse Grace s’apprête à franchir une étape décisive : le 1er juillet, les 40 000 m² du nouveau bâtiment seront remis aux équipes soignantes.

Le Gouvernement Princier l’a officiellement annoncé ce jeudi 28 mai dans un communiqué de presse : le 1er juillet marquera le « passage de témoin » entre les équipes de chantier et le personnel hospitalier. Les travaux, lancés en 2016, ont mobilisé jusqu’à 700 compagnons au plus fort de l’activité, jusqu’à l’achèvement du gros œuvre en septembre 2024 puis les derniers travaux d’équipement ces derniers mois.

« Mais nous resterons à leurs côtés, car livrer un hôpital, c’est bien plus que remettre un bâtiment : c’est vérifier, tester et sécuriser chaque étape avant l’accueil des patients », a précisé Céline Caron-Dagioni, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme.

Le chantier avait été confié à AIA Life Designers © Benjamin Godart pour Monaco Tribune

Une montée en charge progressive

La livraison ne signifie pas une ouverture immédiate aux patients. Une phase de prise en main et de « marche à blanc » se déroulera jusqu’à la fin de l’année 2026, le temps de mettre en conformité les installations et de garantir la sécurité sanitaire. La migration des services hospitaliers se fera de manière progressive.

Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, a salué un projet « très ambitieux qui a pour vocation de répondre aux attentes de la population en termes d’accès aux soins et de qualité des prises en charge ».

Un chantier loin d’être terminé

Ce nouveau bâtiment de 40 000 m², dont Monaco Tribune avait pu visiter le chantier en décembre dernier, ne constitue que la première phase d’un vaste programme de reconstruction du CHPG sur site. Une fois les services transférés dans cette nouvelle structure, les anciens bâtiments seront progressivement démolis puis reconstruits. À terme, à l’horizon 2032, le campus hospitalier atteindra 107 000 m² et disposera de 394 lits (dont 85 % en chambres individuelles), d’une quinzaine de salles d’opération et d’un parking de 650 places, pour un coût global estimé à plus de 795 millions d’euros et une labellisation HQE.

La Principauté n’a pas attendu cette échéance pour moderniser son offre de soins : le Bâtiment Belvédère a été inauguré en avril 2025, suivi de l’Unité Parents-Enfant en mars 2026 et du nouveau bloc de maternité en avril dernier.