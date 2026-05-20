« Un hôtel est avant tout une aventure humaine » : Michael Calixte, l’architecte du Fairmont au Maroc

Michael Calixte, Vice-Président Régional Fairmont Maroc et Directeur Général de l’adresse marrakchie, livre sa vision d’un luxe qui se construit dans l’échange, l’authenticité et l’ancrage profond dans un territoire en pleine mutation.

Bordeaux, l’Ardèche, Southampton, Dubaï, Alger – et aujourd’hui Marrakech. La trajectoire de Michael Calixte ne ressemble à aucune autre. Depuis sa nomination en mars 2025 à la tête de Fairmont Hotels & Resorts au Maroc, ce vétéran du groupe Accor – quarante ans de métier, treize pays traversés – orchestre le développement de quatre propriétés d’exception : le Royal Palm Marrakech, Taghazout Bay, La Marina Rabat-Salé et le Tazi Palace Tangier. Une collection d’adresses aussi diverses que cohérentes, réunies sous une même philosophie du soin et de la singularité. Monaco Tribune l’a rencontré.

MT : Votre lien avec l’hôtellerie remonte à l’enfance, dans un établissement familial en Ardèche. Quarante ans plus tard, vous voilà aux commandes de quatre adresses Fairmont au Maroc. Comment un jeune homme de Bordeaux devient-il l’architecte du luxe hôtelier dans un pays aussi singulier que le Maroc ?

MC : Mon lien avec l’hôtellerie est avant tout émotionnel. J’ai grandi dans un environnement familial où l’accueil était une évidence, presque une seconde nature. Cela m’a appris très tôt que ce métier repose sur l’attention portée aux autres. Mon parcours m’a ensuite conduit de Bordeaux à l’international, avec une constante : comprendre les cultures et créer du lien. Le Maroc s’est imposé comme une évidence par sa richesse humaine et culturelle. Aujourd’hui, mon rôle est d’accompagner le développement de Fairmont Hotels & Resorts au Maroc en conciliant excellence internationale et ancrage local.

MT : Votre portefeuille marocain est d’une rare diversité : le resort golfique de Marrakech, le palace historique de Tanger, le flagship balnéaire de Taghazout Bay, l’adresse urbaine de Rabat. Quelle est votre vision pour faire de ces quatre propriétés non pas une collection de beaux hôtels, mais un véritable écosystème Fairmont au Maroc ?

MC : Notre vision repose sur la synergie. Chacune de nos propriétés, à Marrakech, Taghazout Bay, Rabat et Tanger, a une identité forte. L’enjeu est de préserver cette singularité tout en construisant une cohérence globale. Nous ne cherchons pas à uniformiser, mais à créer un écosystème où chaque expérience est différente, tout en portant la même promesse : excellence, authenticité et connexion émotionnelle.

MT : Vous avez déclaré qu’un hôtel est avant tout une aventure humaine. Dans un secteur où le luxe tend parfois à se réfugier derrière la pierre, le marbre et les étoiles, comment préservez-vous cette dimension humaine à l’échelle d’un groupe d’envergure mondiale comme Fairmont ?

MC : Le luxe, aujourd’hui, ne peut plus être uniquement matériel. Il doit être humain. Chez Fairmont, nous mettons l’accent sur la formation, la reconnaissance et l’évolution de nos équipes. L’objectif est de créer un environnement où chacun peut s’exprimer et s’engager pleinement. La véritable différence se joue dans la sincérité des interactions. C’est ce qui transforme un service en expérience mémorable.

MT : Le Fairmont Royal Palm Marrakech est le seul véritable resort complet de la ville – 231 hectares, golf 18 trous signé Cabell B. Robinson, spa de 3 500 m², offre familiale, tennis et padel. C’est une proposition qui n’a pas d’équivalent à Marrakech. Comment comptez-vous consolider et amplifier ce positionnement de resort de référence, notamment à l’approche de la Coupe du Monde 2030 qui va transformer le tourisme marocain ?

MC : Le Fairmont Royal Palm Marrakech est déjà positionné comme une destination en soi. Notre ambition est de renforcer cette singularité. Dans un contexte où le Maroc va connaître une forte accélération touristique, notamment avec la Coupe du Monde 2030, nous travaillons à enrichir l’expérience globale : bien-être, sport, gastronomie, famille. L’objectif est de proposer un resort complet, cohérent et profondément ancré dans son environnement.

Michael Calixte est membre du groupe Accor depuis 1989 © Fairmont Royal Palm Marrakech

MT : Vous êtes vous-même golfeur passionné. En quoi cela change-t-il votre façon de penser l’expérience golf au Royal Palm – au-delà des green fees, au-delà du parcours lui-même ?

MC : Être golfeur m’apporte une compréhension fine des attentes. Mais aujourd’hui, l’expérience golf dépasse largement le parcours. Il s’agit de créer un écosystème, qualité du terrain, bien sûr, mais aussi ambiance, service, restauration, bien-être. Le golf devient une composante d’une expérience globale, pensée dans les moindres détails.

MT : L’an dernier, le Royal Palm a lancé sa première Fairmont Tennis Cup, avec la présence de David Ferrer et Caroline Garcia, en parallèle de la Fairmont Golf Cup avec Porsche. Ce virage vers un resort de sport de haut niveau semble délibéré. Est-ce la direction que vous souhaitez imprimer : faire du Royal Palm un lieu où le sport d’élite rencontre l’art de vivre à la marocaine ?

MC : Oui, c’est une orientation assumée. Le développement d’événements comme la Fairmont Tennis Cup ou la Golf Cup s’inscrit dans une vision plus large, positionner le resort comme une destination de sport et de lifestyle. Mais ce qui nous intéresse, c’est la rencontre entre performance et art de vivre. C’est là que se crée la différence.

MT : Monaco Tribune a séjourné au Royal Palm et a été particulièrement touché par la profondeur de l’ancrage culturel marocain – le hammam de dada, le restaurant Al Aïn, la petite ferme, le service. Comment définissez-vous l’équilibre entre l’excellence internationale d’une marque comme Fairmont et l’authenticité marocaine qui fait l’âme de vos établissements ?

MC : L’équilibre repose sur la justesse. Nous apportons les standards et l’expertise d’une marque internationale comme Fairmont, mais l’âme des lieux reste profondément marocaine. Cela passe par la gastronomie, les rituels de bien-être, mais surtout par les équipes. L’authenticité ne se met pas en scène, elle se vit au quotidien.

MT : Le Maroc vit une décennie charnière : Coupe du Monde 2030, développement du tourisme de luxe, montée en puissance des destinations comme Agadir ou Tanger. Dans ce paysage en pleine mutation, quelle est, selon vous, la responsabilité d’un groupe hôtelier comme Fairmont vis-à-vis du territoire, des communautés locales et de l’environnement ?

MC : Le Maroc est à un moment charnière de son développement touristique. Cela implique une responsabilité forte pour des acteurs comme nous. Notre rôle est de contribuer de manière durable, en soutenant les communautés locales, en valorisant les savoir-faire, et en intégrant des pratiques environnementales responsables. La croissance doit rester maîtrisée et respectueuse de l’identité du pays.

MT : Dernière question, peut-être la plus personnelle : si vous ne deviez retenir qu’un seul instant – une image, une sensation, un échange – qui résume pour vous ce que Fairmont au Maroc devrait être, lequel serait-ce ?

MC : Si je ne devais retenir qu’un seul instant, ce serait sans hésiter le lever du soleil au Fairmont Royal Palm Marrakech. À ce moment de la journée, le calme est encore total, les oiseaux dans les jardins, le golf encore silencieux, la lumière qui se pose progressivement sur l’Atlas, et cette promenade à travers la propriété avant l’arrivée des premiers clients. C’est un instant très simple, mais qui reflète parfaitement ce que nous souhaitons offrir au Fairmont au Maroc, une harmonie naturelle entre élégance, sérénité et connexion authentique à l’environnement.