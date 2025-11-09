Le Fairmont Royal Palm Marrakech s’impose comme destination sportive de prestige

À vingt minutes de la médina de Marrakech, l’établissement cinq étoiles dévoile un calendrier prestigieux avec le retour du Fairmont Golf Cup et le lancement inédit du Fairmont Tennis Cup, tout en accueillant Enzo Lucian à la direction de son parcours de golf.

Deux rendez-vous sportifs d’exception

Le Fairmont Royal Palm Marrakech consolide sa réputation de destination sportive d’élite en proposant deux événements majeurs cet hiver. Du 5 au 7 décembre 2025, le Fairmont Golf Cup revient pour une nouvelle édition sur le parcours 18 trous signé Cabell B. Robinson, avec Porsche comme partenaire officiel. Cette compétition en double attire célébrités, membres de clubs partenaires et représentants de la Fédération Royale Marocaine de Golf dans une atmosphère mêlant performance sportive et art de vivre raffiné.

Parallèlement, l’hôtel lance la toute première édition du Fairmont Tennis Cup, du 10 novembre au 7 décembre 2025, en collaboration avec la Royal Palm Tennis & Padel Academy by LUX Tennis. Un événement d’autant plus prestigieux qu’il accueillera deux légendes du tennis: David Ferrer, ancien numéro 3 mondial, et Caroline Garcia, championne des WTA Finals, qui proposeront des sessions de coaching privées et un match d’exhibition spectaculaire.

© Fairmont Royal Palm Marrakech © Fairmont Royal Palm Marrakech

Une expertise renouvelée au service de l’excellence

Pour accompagner cette montée en puissance, le Fairmont Royal Palm Marrakech a nommé Enzo Lucian au poste de Directeur de Golf. Fort de douze années d’expérience internationale, ce professionnel PGA certifié France et Luxembourg a notamment officié à The Oitavos Dunes au Portugal, classé 55ème au palmarès mondial, ainsi qu’aux académies Club Med en Espagne et au Portugal. Polyglotte maîtrisant le français, l’anglais, le portugais et l’espagnol, il incarne parfaitement l’esprit international du resort.

Enzo Lucian, Directeur du Golf, Royal Palm Golf Coutry Club © Fairmont Royal Palm Marrakech

Une oasis de luxe aux portes du désert