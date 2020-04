Come creare un autosalone di successo? Intervista a Nicolas Hesse

Nicolas Hesse ha creato il primo grande salone dell’auto del Principato di Monaco – il SIAM (Salone Internazionale dell’Automobile di Monaco), che si è già tenuto quattro volte a Montecarlo. Abbiamo parlato con l’ambizioso co-fondatore del SIAM per sapere come creare autosalone di successo partendo da zero.

Perché ha deciso di entrare nel settore dell’auto?

Mio padre era presidente del Salone dell’automobile di Parigi (in francese Mondial de l’Automobile). Mi ha insegnato molte cose su questo settore. Dopo alcuni anni passati a suonare in una rock band negli Stati Uniti, ho deciso di lavorare con lui e di lavorare alla creazione di un nuovo tipo di salone dell’auto qui nel Principato.

Come Le è venuta l’idea di creare un autosalone per Montecarlo?

L’idea è stata abbastanza spontanea. Durante una visita ufficiale del Principe Alberto II di Monaco al Salone dell’automobile di Parigi, gli abbiamo parlato dell’opportunità di creare un evento speciale a Montecarlo, dato che a questo punto non esisteva nulla di simile. L’idea gli è piaciuta, ci ha dato il suo Alto Patronato e ci abbiamo lavorato per un anno.

La difficoltà principale quando si crea un nuovo evento è che bisogna convincere gli operatori del settore a partecipare a qualcosa che non avevano pianificato né preventivato in breve tempo.

Dopo questo, si tratta di creare un evento di successo che attragga abbastanza visitatori, compratori, media, funzionari, influenti da renderlo utile, soprattutto se si considera che è stata la prima edizione per gli espositori e i partner.

Perché hai scelto Montecarlo?

Montecarlo è stata infatti l’ispirazione per questo evento. Ci sono altri paesi che vogliono avere questo autosalone, ma è stato fatto su misura per il Principato. Per la prima edizione, l’esposizione è stata diffusa in diverse aree del Principato (Quai Albert Ier, Place du Palais Princier, Place du Palais Princier, Place du Casino, Grimaldi Forum). È stata una grande idea, ma difficile per la logistica, così a partire dalla seconda edizione l’evento si è svolto sul Quai Albert Ier.

Perché questo evento è importante per il Principato?

Il SIAM ha l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II e l’appoggio della Direzione del Turismo e dei Congressi. L’esposizione è importante per Monaco in tre modi. In primo luogo, si tratta di un grande evento pubblico, quindi non è solo un incontro annuale per i cittadini e i residenti del Principato, ma anche per i turisti. In secondo luogo, riunisce la grande maggioranza dell’industria automobilistica monegasca per alcuni giorni. Infine, poiché il temi principali del salone sono sempre stati l’ecologia, l’innovazione, il prestigio, presentarli nel contesto dell’automobile è un punto importante per Montecarlo.

Perché avete scelto il tema delle auto ibride ed elettriche quest’anno?

Il salone è sempre stato incentrato sull’ecologia e l’innovazione, ma quest’anno abbiamo voluto fare un vero passo avanti e metterlo in primo piano. Tutti i marchi sono stati coinvolti e hanno proposto le loro auto elettriche e ibride. Penso che sia stato il momento giusto per quanto riguarda l’evoluzione del settore. Quest’anno il mercato è stato più sviluppato per potersi concentrare su questi temi.

Se la Sua passione in passato era la musica, ha pensato di invitare un musicista all’evento o di collaborare in qualche modo con l’industria musicale?

Avevamo molte idee per collaborare con grandi artisti, organizzare concerti, per esempio, ma sono sempre rimaste idee. Penso che in futuro organizzeremo dei concerti. Mi piacciono molto i gruppi rock come i Guns N’ Roses o i Rolling Stones, per esempio, ma gruppi come questo porterebbero troppa gente, non avremmo il posto!

Quali sono i Suoi piani ora?

Per il momento stiamo valutando i problemi che il coronavirus ha portato all’ultima edizione. Penso che abbiamo già trovato il modello giusto, quindi ora dobbiamo aggiungere altre attività in loco, portare ancora più espositori e valorizzare la bellezza dell’evento.

Il Salone dell’Automobile a Montecarlo 2020