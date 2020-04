Come i giocatori del Monaco e il loro club affrontano la crisi del coronavirus?

Privati degli allenamenti da quasi un mese, gli uomini di Robert Moreno non hanno altra scelta se non quella di tenersi in forma a casa, con le sessioni personalizzate fornite dal fitness trainer del Monaco Juanjo Del Ojo. Cesc Fabregas, Tiémoué Bakayoko, Keita Baldé e Kamil Glik sono alcuni dei giocatori monegaschi che hanno espresso il loro punto di vista sul confinamento e sulla vita quotidiana.

Un video, lungo una manciata di secondi, è stato mostrato sui social network. Il quarto giorno del confinamento, appollaiato in cima alla terrazza del suo appartamento con vista sul mare e sul porto di Montecarlo, Cesc Fabregas ha iniziato a gridare per salutare i suoi vicini, che non hanno mancato di rispondergli con veemenza di andare a farsi vedere.

Day 4 of isolation and people are getting really tense up here… 🤣 #CoronaVirus #YoMeQuedoEnCasa 🙏🏻 pic.twitter.com/oK0i6YK6Qk — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 17, 2020

Il centrocampista internazionale spagnolo non si è però affatto offeso e si è confidato a Marca qualche giorno dopo. “Uso questo tempo per fare cose che non ho mai potuto fare nella mia carriera. Faccio colazione con i miei figli, pranzo e cena con loro, li metto a letto… È un privilegio di cui dobbiamo approfittare, anche se nessuno può resistere così per sempre”, ha detto.

Tiémoué Bakayoko: “Sono preoccupato, chi non lo è, è uno sciocco…”

Da parte sua, Tiémoué Bakayoko ha raccontato la sua vita quotidiana nelle colonne di Nice-Matin. “Corro un po’, faccio qualche esercizio con la palla per non perdere la sensazione, e faccio anche un po’ di allenamento con i pesi, ma non è facile… È molto strano passare da una vita in gruppo, in camerino, a niente. Non so se riusciremo a far ripartire la stagione, soprattutto perché non saremo fisicamente in forma dopo una sosta così brutale”, ha detto l’internazionale francese, circondato dalla sua famiglia in questi tempi difficili. Siamo in sette a casa, di tutte le età, quindi dobbiamo organizzarci. È tempo di passare un po’ di tempo con le nostre famiglie, con i nostri cari. Volevo che mia madre lasciasse Parigi e mi raggiungesse qui perché ho paura per gli anziani, ma lei non voleva scendere… Bisogna avere pazienza perché nessuno ha il controllo su tutto questo. Sono preoccupato, chi non lo è, è uno sciocco…”

Keïta Baldé: “Il calcio è innato… non perdiamo mai il senso della palla”

Keïta Baldé, ospite di Monaco Info, ha espresso la sua felicità di essere circondata dalla sua famiglia. “Il confinamento sta andando piuttosto bene. Io e la mia famiglia cerchiamo di essere positivi in ogni modo. Sono molto felice di stare con mia moglie e mio figlio in questo momento difficile. “E per tenere il passo, anche lontano da La Turbie, l’internazionale senegalese si sta allenando con i mezzi a disposizione. L’allenatore e tutto lo staff sono in costante contatto con tutti i giocatori. Ci mandano programmi specialistici ogni settimana, ma anche programmi nutrizionali”, ha detto l’ex attaccante della Lazio Roma, che comincia a desiderare l’opportunità di stare lontano dal campo. Ci mancano sicuramente il calcio, le partite e gli allenamenti. Ma il calcio è innato… non perdiamo mai il senso del pallone.”Per non perdere la forma, Kamil Glik trascorre le sue giornate “con la famiglia, con l’allenamento individuale a casa” grazie ai programmi forniti dal club, come ha rivelato nelle rubriche della Gazzetta dello Sport. “Ognuno di noi ha un GPS con il quale gli istruttori di fitness controllano quello che facciamo. Cerchiamo di fare del nostro meglio…”. In attesa di un rapido ritorno al campo di allenamento?

Come se la sta cavando il club?

Ancora in uno stato di incertezza, il Monaco, come tutti gli altri club della Ligue 1, è in attesa di una data definitiva per la ripresa del campionato. Allo stato attuale, i giocatori del club sono tutti disoccupati. In diversi club europei (Italia, Germania, Spagna, Inghilterra), i giocatori hanno rinunciato a parte del loro stipendio, rendendosi conto che i club non hanno nulla da guadagnare durante la pandemia. In Francia, il gruppo di lavoro della Lega Calcio Professionista (LFP) sul “dialogo sociale” ha convalidato martedì 7 aprile un compromesso per una temporanea riduzione del reddito dei giocatori. I giocatori riceveranno l’intero importo non riscosso durante la pandemia a fine stagione.

Finanze colpite dalla crisi economica

Con un modello di business basato essenzialmente sul calciomercato con pochi o nessun reddito da biglietteria o merchandising, il Monaco potrebbe soffrire in caso di un calciomercato perturbato. In effetti, il calciomercato potrebbe essere completamente perturbato e i prezzi, che negli ultimi anni hanno subito un’impennata, potrebbero essere rivisti al ribasso. Il club di Dmitry Rybolovlev dovrà anche fare i conti con l’incertezza che circonda i suoi numerosi giocatori in prestito (quasi 20), mentre la squadra attuale è già sovraccarica. Le finanze del club hanno già risentito della crisi economica che sta colpendo tutto il calcio francese, in particolare con il congelamento dei pagamenti dei diritti televisivi (Canal + e BeIN Sports si rifiutano attualmente di pagare il pagamento finale dei diritti LFP) nel periodo in corso.

I giocatori mostreranno la loro solidarietà?

In Francia, i giocatori non si sono ancora dimostrati aperti all’idea di ridurre gli stipendi per evitare che i club subiscano enormi perdite economiche. Finora i giocatori del Monaco non hanno mostrato lo stesso tipo di iniziativa dei loro colleghi, in particolare il Barcelona, dove Lionel Messi e i suoi compagni di squadra hanno raggiunto un accordo sull’abbassamento degli stipendi. Fino ad oggi, hanno ricevuto buona parte dei loro alti stipendi nonostante la sospensione della stagione. Pur godendosi la vita in uno dei paesi più pacifici e sicuri del mondo, i giocatori del Monaco non pagano le tasse nel Principato. Gli uomini di Robert Moreno sono quindi tra i più adatti a dare l’esempio con un gesto di solidarietà che alleggerisca la tesoreria del club e dimostri la loro gratitudine al Principato.