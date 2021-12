I non vaccinati, invece, dovranno osservare una quarantena.

Passare dalla Francia all’Italia sarà più difficile quest’inverno, almeno dal 16 dicembre fino al 31 gennaio. I viaggiatori vaccinati dovranno presentare, oltre al certificato vaccinale completo, un tampone antigenico negativo effettuato nelle 24 ore precedenti o un test PCR di meno di 48 ore.

Anche i viaggiatori non vaccinati dovranno presentare un test antigenico negativo effettuato massimo 24 ore prima o un test PCR di meno di 48 ore, ma saranno anche soggetti a una quarantena di cinque giorni (dieci per i non europei), che dovrà poi concludersi con un test negativo. In entrambi i casi, i tamponi fai da te non saranno accettati.

Queste misure sono valide per tutti i maggiori di sei anni. I viaggiatori in possesso di un certificato di guarigione saranno sottoposti a misure speciali che l’ambasciata francese in Italia promette di comunicare molto presto.

Le misure non interessano i lavoratori frontalieri

Per il momento, il sito internet France Diplomatie precisa che i lavoratori frontalieri e gli studenti non sono interessati da queste misure (secondo particolari condizioni). Allo stesso modo, i passeggeri in transito sul territorio italiano con mezzi privati e che si fermano per meno di 36 ore non devono presentare alcun test. Infine, anche chi soggiorna per meno di 120 ore per motivi di lavoro, di salute o emergenza sarà esentato.

Per il momento, non sono stati forniti i dettagli delle misure specifiche per i comuni frontalieri (soprattutto per quanto riguarda la possibilità di recarsi al mercato di Ventimiglia).

