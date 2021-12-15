В свою очередь, не прошедшие вакцинацию будут обязаны соблюсти самоизоляцию.

Отправиться в Италию из Франции теперь окажется сложнее. Начиная с четверга 16 декабря и, как минимум, до 31 января 2022, вакцинированные путешественники, помимо сертификата о полной вакцинации, обязаны будут предъявить отрицательные тесты на антитела (не позднее 24 часов) или ПЦР (не позднее 48 часов).

Не прошедшие вакцинацию путешественники не только должны будут предъявить отрицательные тесты на антитела сроком до 24 часов или ПЦР — до 48 часов, но и соблюсти режим самоизоляции в течение 5 дней (10 дней для граждан государств, находящихся за пределами Евросоюза) и по его окончании получить отрицательный результат теста. В обоих случаях, предъявленные экспресс-тесты приняты не будут.

Данные меры применимы ко всем приезжающим старше 6 лет. В отношении путешественников, располагающих сертификатом о выздоровлении, будут приняты особые меры, которые Посольство Франции в Италии обещает обнародовать в самое ближайшее время.

Озвученные меры не касаются приграничных работников

На данный момент, как уточняется на интернет-сайте France Diplomatie, приграничные работники, школьники и студенты не затронуты новыми правилами (при определённых условиях). Также, пассажиры, следующие по территории Италии транзитом на личном транспорте, на период менее 36 часов, освобождаются от предъявления тестов. Наконец, лица, пребывание которых, по профессиональной, санитарной или причине чрезвычайной срочности, не превышает 120 часов, будут также освобождены от соблюдения данного правила.

На сегодняшний день особые меры, касающиеся приграничных городов (как, например, возможность поездки на рынок в Вентимилью) озвучены не были.

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