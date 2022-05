Martedì 24 maggio si terrà la 29ª edizione del World Stars Footbal Match, che riunisce svariate personalità del mondo dello sport. Quest’anno, l’incontro vede protagoniste la Star Team for the children contro la All Stars Formula 1 Drivers, per rendere omaggio al Gran Premio di Monaco che si terrà dal 26 al 29 maggio.

Dopo tre anni di assenza causa Covid-19, il World Stars Football Match fa il suo grande ritorno nel Principato.

È l’occasione perfetta per festeggiare i 30 anni di attività dell’associazione Star Team for the children. Sarà presente anche il Principe Alberto II, presidente onorario e fondatore dell’associazione insieme a Mauro Serra.

In trent’anni, i 285 membri dell’associazione hanno accompagnato e sostenuto più di cento eventi sportivi e di beneficenza. Tutte iniziative nate con un solo obiettivo: raccogliere fondi per aiutare i bambini bisognosi in tutto il mondo.

Charles Leclerc, Nico Rosberg, Stefanos Tsitsipas e Louis Ducruet presenti

Trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD, l’incontro si svolgerà martedì 24 maggio, ore 19:00, allo stadio Louis II. I biglietti saranno disponibili presso la biglietteria del complesso dell’AS Monaco a partire da sabato 21 maggio, dalle 9:00 alle 18:00.

Il costo per assistere al match è di 15€ in tribuna d’onore e 12€ in tribuna première. L’ingresso è gratuito per i minori di 14 anni accompagnati da un adulto.

Quest’anno scenderanno in campo diversi volti noti, da Nico Rosberg a Stefanos Tsitsipas, passando per Charles Leclerc, Ludovic Giuly, Max Verstappen, Louis Ducruet e Francesco Totti.