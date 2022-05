Во вторник, 24 мая, состоится 29-й World Stars Football Match, традиционный матч звезд мирового футбола. В этом году команда Star Team for the children сыграет со сборной пилотов Формулы-1 All Stars Formula 1 Drivers. Сам заезд Гран-при Монако, напомним, состоится в этом году с 26 по 29 мая.

После трехлетнего перерыва, связанного с пандемией, матч звезд мирового футбола World Stars Football Match возвращается в Княжество.

Повод отметить 30-летие ассоциации Star Team for the children в присутствии Князя Альбера II, почетного президента и основателя ассоциации, вместе с Мауро Серра.

В течение трех десятилетий 285 членов ассоциации сопровождали и поддерживали более ста спортивных и благотворительных мероприятий. Цель таких мероприятий — собрать средства для помощи нуждающимся детям по всему миру.

Присутствуют Шарль Леклер, Нико Росберг, Стефанос Циципас и Луи Дюкруэ

Прямую трансляцию матча можно будет увидеть на телеканале на Sky Sport F1 HD. Матч состоится во вторник 24 мая (19:00) на стадионе «Луи II». Билеты можно приобрести в кассе ФК «Монако» в субботу 21 мая с 9 до 18:00.

Стоимость билетов: 15€ на трибуне почета (tribune d’honneur) и 12€ на трибуне «Премьер» (tribune première). Детям до 14 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

В этом году, как и в предыдущие годы, примут участие многие знаменитости, от Нико Росберга до Стефаноса Циципаса, включая Шарля Леклера, Людовика Жюли, Макса Ферстаппена, Луи Дюкруэ и Франческо Тотти.