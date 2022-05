Mardi 24 mai aura lieu la 29e édition du traditionnel World Stars Football Match, qui réunit de nombreuses personnalités sportives. Cette année, la rencontre opposera Star Team for the children à All Stars Formula 1 Drivers, à l’occasion du Grand Prix de Monaco qui se déroulera du 26 au 29 mai.

Après trois années d’absence pour cause de Covid-19, le World Stars Football Match fait son grand retour en Principauté.

L’occasion de célébrer les 30 ans d’activité de l’association Star Team for the children, en présence du Prince Albert II, président d’honneur et fondateur de l’association aux côtés de Mauro Serra.

En trois décennies, les 285 membres de l’association ont accompagné et soutenu plus de cent événements sportifs et caritatifs. Des initiatives nées avec un seul objectif : récolter des fonds pour aider les enfants dans le besoin à travers le monde.

Charles Leclerc, Nico Rosberg, Stefanos Tsitsipas ou encore Louis Ducruet présents

Diffusée en direct sur Sky Sport F1 HD, la rencontre se déroulera mardi 24 mai (19h) au stade Louis II. Les places seront disponibles au guichet de l’enceinte de l’AS Monaco à partir du samedi 21 mai, de 9h à 18h.

Pour assister au match, il faudra compter 15 euros en tribune d’honneur et 12 euros en tribune première. L’entrée sera gratuite pour les enfants de moins de 14 ans accompagnés d’un adulte.

Cette année encore, de nombreuses personnalités seront présentes sur la pelouse, de Nico Rosberg à Stefanos Tsitsipas, en passant par Charles Leclerc, Ludovic Giuly, Max Verstappen, Louis Ducruet ou encore Francesco Totti.