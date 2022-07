Tre mesi dopo la sua ultima vittoria, Charles Leclerc (Ferrari) vince il terzo Gran Premio della stagione posizionandosi davanti a Max Verstappen (Red Bull) e a Lewis Hamilton (Mercedes).

Leclerc ha tirato un sospiro di sollievo. Dopo un inizio di stagione coi fiocchi, il pilota aveva collezionato una serie di sconfitte. Finalmente dopo le vittorie di inizio stagione in Bahrein e Australia il monegasco torna di nuovo a vincere.

Alla fine di una gara che ha giocato perfettamente, Charles Leclerc si è preso un bello spavento a pochi giri dal traguardo per un problema meccanico a livello dell’acceleratore. Ma ciononostante il pilota della scuderia Ferrari è riuscito a resistere al ritorno di Max Verstappen.

È stata la giusta ricompensa per una gara straordinaria, segnata da tre sorpassi del monegasco nei confronti dell’attuale campione del mondo. Dopo una partenza in seconda posizione sulla griglia, Leclerc ha avuto la meglio sull’olandese al 12° giro per poi sorpassarlo nuovamente al 33° e al 53° giro.

Carlos Sainz abbandona l’auto per un guasto al motore

Le due Ferrari in gara hanno gestito meglio l’usura degli pneumatici e sono state più veloci, anche se a fine gara Carlos Sainz è stato costretto ad abbandonare l’auto per un guasto al motore, mentre stava per superare Max Verstappen aggiudicandosi il secondo posto. L’incidente ha avvantaggiato Lewis Hamilton, che è riuscito così a salire sul podio per la terza volta consecutiva.

“È stata un’ottima gara! Abbiamo mantenuto un buon ritmo”, ha dichiarato Charles Leclerc soddisfatto al traguardo. “È stata una bella lotta quella con Max. Sentivo l’acceleratore un po’ strano, ma per fortuna ha resistito fino alla fine. Avevo bisogno di questa vittoria, dopo i momenti difficili che abbiamo passato nelle ultime cinque gare. Il titolo? Continueremo a dare il massimo per vincerlo”.

Siamo a metà stagione e Max Verstappen (208 punti) è ancora in testa al campionato del mondo, davanti a Charles Leclerc (170 punti) e a Sergio Perez (151 punti). Il prossimo appuntamento è il 24 luglio al Gran Premio di Francia.