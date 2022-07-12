Ровно через три месяца после своей последней победы Шарль Леклер (Ferrari) выиграл третий гран-при сезона, опередив Макса Ферстаппена (Red Bull) и Льюиса Хэмилтона (Mercedes).

Какое облегчение! Потерпев неудачу в нескольких гонках после блестящего начала сезона, монегаск наконец добился победы в Бахрейне и Австралии в начале сезона.

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За несколько кругов до финиша Шарль Леклер, мастерски ведя эту гонку, столкнулся с серьезной трудностью. Преодолевая механическую неполадку педали газа, пилот Скудерии Феррари все-таки смог противостоять натиску Макса Ферстаппена.

Это было вознаграждением в великолепной гонке, отмеченной его тремя обгонами действующего чемпиона мира. Начав гонку на втором месте в стартовой решетке, Леклер первый раз обошел нидерландца на 12-м круге, а затем дважды обогнал его на 33-м и 53-м круге.

Карлос Сайнс сошел с дистанции из-за поломки двигателя

Превосходя соперников по скорости, Феррари лучше справились с контролем износа шин, даже если невезучий Карлос Сайнс и был вынужден сойти с дистанции в конце гонки из-за поломки двигателя, пытаясь занять второе место вместо Макса Ферстаппена. Этот инцидент позволил Льюису Хэмилтону в третий раз подряд взойти на пьедестал почета.

©Scuderia Ferrari

«Это была отличная скоростная гонка, с удовлетворением заключил Шарль Леклер на финише. Мы с Максом красиво поборолись. Я очень странно чувствовал педаль газа, но, к счастью, она продержалась до финиша. Мне действительно нужна была эта победа после трудностей в последних пяти гонках. Что касается титула, я буду и дальше максимально атаковать до самого конца».

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К середине сезона Макс Ферстаппен (208 очков) остается лидером чемпионата мира, опережая Шарля Леклера (170 очков) и Серхио Переса (151 очко). Следующий заезд состоится через две недели на Гран-при Франции (24-го июля).