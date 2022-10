Non solo lirica, come l’anno scorso, ma anche rock’n roll!

Mancano ancora quattro mesi alla festa, ma martedì sera a Mentone c’è stata un’anteprima di cosa accadrà nella città del limone dall’11 al 26 febbraio 2023. Nei Gardini Biovès, è stato organizzato un concerto rock per svelare il tema dell’edizione 2023 della festa: “Rock e Opera”.

Un delicato connubio che il sindaco, Yves Juhel, ha definito un “mix di romanticismo ed eccentricità”. Non si è trattato di una combinazione fortuita, ma nata dall’idea di riutilizzare alcune decorazioni e statue a base di agrumi preparate l’anno scorso per il tema “Opera e danze”, che non avevano potuto essere esposte.

Con la rimozione delle restrizioni sanitarie, l’89° edizione della Festa del limone si appresta a ritrovare la vivacità e la popolarità pre-Covid, con il ritorno delle grandi sfilate dei carri che hanno reso celebre l’evento nel mondo.

Per l’occasione, lo chef 3 stelle Michelin del ristorante Mirazur, Mauro Colagreco, ha creato un éclair, tipico pasticcino, e un cocktail al limone di Mentone che potrete provare durante la Festa.

Le mostre presso i Gardini Biovès e il festival delle orchidee rimarranno gratuiti. Per le parate dei carri dei “frutti dorati” e le sfilate notturne, invece, sono aumentati i prezzi: 12€ per i bambini e 29€ per gli adulti in tribuna, e 8€ e 16€ per i posti in piedi.

I biglietti sono già in vendita sul sito della Festa del Limone.