На этот раз лирическое настроение прошлого года уступит место ритмам рок-н-ролла!

Сам праздник стартует только через 4 месяца, но минувший вечер вторника уже дал первое представление о том, что будет происходить в городе лимонов с 11 по 26 февраля 2023 года. В садах «Биовес» прошёл рок-концерт, на котором и была объявлена главная тема 2023 года: «Рок и опера».

Тонкий сплав, который мэр города Ив Юэль (Yves Juhel) описал как «смесь романтики и эксцентричности». Этот выбор не случаен, поскольку несколько кортежей и статуй из цитрусовых из прошлогодней темы «Опера и танец» не cмогли быть выполнены из-за соблюдения санитарных норм. Их повторное использование не только сэкономит деньги, но и продемонстрирует работу художников.

После снятия ковидных ограничений 89-й по счёту Фестиваль лимонов вновь обретет свою былую праздничность и популярность благодаря возвращению знаменитых кортежей, которые сделали это мероприятие известным во всем мире.

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По этому случаю шеф-повар отеля Mirazur и обладатель трёх звёзд «Мишлен» Мауро Колагреко создал коктейль и лимонный эклер «Ментон», которые можно будет попробовать в течение всего фестиваля.

В то время как выставки в садах «Биовес» и фестиваль орхидей останутся бесплатными, билеты на шествие кортежей из солнечных плодов и ночной фестиваль подорожали. Цена составляет €12 для детей и €29 для взрослых на трибунах и €8 и €16 за места в проходах.

Билеты уже в продаже: Фестиваль лимонов