Cette fois-ci elle ne sera pas seulement lyrique, comme l’année dernière, mais aussi rock’n roll !

La fête n’est que dans quatre mois mais, ce mardi soir, Menton donnait un aperçu de ce qu’il y aurait bientôt dans toute la ville du citron du 11 au 26 février 2023. Dans les Jardin Biovès, un concert rock était organisé pour annoncer le nouveau thème de l’année 2023, “Rock et Opéra”.

Un subtil mariage que le maire, Yves Juhel, a qualifié de “mélange de romantisme et d’excentricité”. Une union non fortuite puisque plusieurs motifs et statuts d’agrumes n’avaient pas pu être décorés l’année dernière pour le thème “Opéras et danses”, d’où l’idée de les réutiliser cette année.

Les restrictions sanitaires levées, la 89ème édition de la Fête du Citron devrait retrouver sa festivité et sa popularité d’avant-covid avec le retour des grands corsos qui ont fait la popularité de l’évènement à travers le monde.

Pour l’occasion, le chef triplement étoilé du Mirazur, Mauro Colagreco, a créé un cocktail et un éclair au citron de Menton qu’il sera possible de retrouver tout au long de la Fête.

Si les expositions aux Jardins Biovès et le festival des orchidées resteront gratuits, les corsos des fruits d’or et les corsos nocturnes ont augmenté leur prix. Comptez 12€ pour les enfants et 29€ pour les adultes en tribunes et 8€ ou 16€ pour les promenoirs.

Les billets sont déjà en vente : Fête du Citron