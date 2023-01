Il Principe Alberto II positivo al Covid-19 per la terza volta

Il Palazzo del Principe rassicura: il Sovrano non presenta alcun sintomo.

“Asintomatico, il suo stato di salute non desta alcuna preoccupazione. Lavora a distanza, in costante contatto con i membri del suo gabinetto, del suo governo e con i suoi collaboratori più stretti”, si legge nel comunicato ufficiale di martedì sera, dove si precisa che “questo periodo d’isolamento rispetterà le norme sanitarie in vigore”.

Questa notizia avrà senza dubbio le sue ripercussioni sull’agenda del Principe. Non potrà infatti partecipare al gala del 45° Festival Internazionale del circo di Monte-Carlo che si terrà mercoledì sera, né ai festeggiamenti della Santa Devota, giovedì e venerdì prossimi.

Tasso d’incidenza in calo

Questa è la terza volta che il Sovrano contrae il virus, la prima è stata all’inizio della pandemia a marzo 2020 e la seconda ad aprile 2022.

Purtroppo l’emergenza sanitaria non è ancora del tutto alle nostre spalle, anche se il tasso d’incidenza a Monaco è relativamente basso. La settimana scorsa (dal 16 al 22 gennaio), quest’ultimo era di 43 contro 64 della settimana precedente. Da notare che tre persone, di cui una residente, sono ricoverate in terapia intensiva.

Per consultare il bilancio sanitario quotidiano del Principato, vi invitiamo a visitare il sito www.covid19.mc.