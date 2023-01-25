Князь Альбер II в третий раз заразился Covid-19

У Князя нет никаких симптомов, уверяет княжеский дворец.

«Никаких симптомов не наблюдается, его состояние здоровья не вызывает ни малейших опасений. Он работает удаленно, на постоянной связи со служащими своего кабинета, с правительством и близкими сотрудниками», указывается в официальном сообщении в среду вечером, в котором уточняется, что «этот период изоляции будет руководствоваться действующими санитарными правилами.»

Это заявление неминуемо отразится на повестке дня Князя. Он не сможет принять участие в торжественном вечере в честь 45-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло в среду вечером, а также в церемонии по случаю дня памяти Святой Девоты в четверг и в пятницу.

Показатель заболеваемости падает

Князь заражается вирусом уже в третий раз. Первое заражение было в самом начале пандемии, в марте 2020 года, а второе – в апреле 2022 года.

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Этот факт говорит о том, что санитарный кризис еще не полностью закончен, даже если показатель заболеваемости в Монако падает. На прошлой неделе (16-22 января) показатель был на отметке 43, а на позапрошлой – 64. Трое пациентов, включая одну резидентку, находятся в реанимации.

Ежедневная санитарная сводка по Княжеству публикуется на сайте www.covid19.mc.