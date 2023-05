Niente più biglietti cartacei sulla linea Lignes d’Azur

Potrete richiedere la vostra carta personale gratis fino al 16 giugno.

Un nuovo passo a favore dell’ambiente. A partire dal 1° luglio, la rete Lignes d’Azur metterà fine al classico biglietto cartaceo per le sue linee di tram e autobus all’interno della metropoli Nizza Costa Azzurra.

D’ora in poi, i biglietti saranno sostituiti da una carta contactless personalizzata con la foto e il nome del possessore. La carta può essere ricaricata senza limiti e può essere utilizzata per acquistare sia biglietti singoli che abbonamenti.

Fino al 16 giugno è possibile richiederla gratuitamente. Per farlo bisogna avere almeno quattro anni, risiedere nell’are metropolitana Nizza Costa Azzurra e non essere già in possesso di una carta personale Lignes d’Azur. Nel caso in cui doveste già possedere una carta personale, questa resta comunque valida.

Se soddisfate i criteri, potete compilare il modulo online e allegare una foto e un documento di identità, oltre a un documento che dimostri il vostro domicilio.

La carta verrà spedita per posta a partire dal 1° giugno. Potete anche scegliere di ritirarla in un ufficio tra il 15 e il 30 giugno, scegliendo tra l’Espace Mobilités, 33 boulevard Dubouchage (Nizza) o l’Agence Renoir, 17 avenue Auguste Renoir (Cagnes-sur-Mer).

E per i turisti?

I visitatori occasionali possono continuare a utilizzare l’applicazione Lignes d’Azur per comprare i biglietti.

Sarà anche possibile ottenere una carta non nominativa, “La Carte”, con due euro di cauzione su cui caricare tutti i biglietti. Sarà disponibile presso tutti i distributori automatici e gli uffici di vendita.