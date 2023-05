Bientôt la fin du ticket papier sur le réseau Lignes d’Azur

Mais vous pouvez demander votre carte personnelle gratuitement jusqu’au 16 juin.

C’est un nouveau pas en faveur de l’environnement. A partir du 1er juillet prochain, le réseau Lignes d’Azur mettra fin au classique ticket papier pour ses réseaux de tramway et de bus au sein de la Métropole Nice Côte d’Azur.

Désormais, ces tickets seront remplacés par une carte sans contact personnalisée, avec la photo et le nom de l’usager. Rechargeable à volonté, la carte permet tant l’achat de transports occasionnels que d’abonnements.

Et jusqu’au 16 juin, vous pouvez commander votre carte gratuitement. Il faut pour cela être âgé d’au moins quatre ans, résider sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur et ne pas être déjà titulaire d’une carte Lignes d’Azur personnelle. A noter d’ailleurs que, pour ceux qui disposent justement d’une carte personnelle, celle-ci reste valable.

Si vous correspondez aux critères, vous pouvez remplir le formulaire en ligne, en y joignant une photo et une pièce d’identité, ainsi qu’un justificatif de domicile.

Votre carte pourra vous être envoyée par la poste à partir du 1er juin. Vous pouvez également choisir de la retirer en agence entre le 15 et le 30 juin à l’Espace Mobilités, 33 boulevard Dubouchage (Nice) ou à l’Agence Renoir, 17 avenue Auguste Renoir (Cagnes-sur-Mer).

Et pour les touristes ?

Les visiteurs occasionnels peuvent continuer à utiliser l’application mobile Lignes d’Azur pour acheter leurs titres de transport.

Il sera également possible de se procurer une carte non nominative, « La Carte », soumise à deux euros de caution et sur laquelle pourront être chargés tous les titres occasionnels. Elle sera disponible sur tous les distributeurs automatiques et dans les agences commerciales.