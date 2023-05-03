Бумажные билеты в сети Lignes d’Azur будут скоро отменены

Новую персональную карточку можно бесплатно заказать до 16 июня.

Это новый шаг в защиту окружающей среды. С 1 июля этого года сеть Lignes d’Azur отменяет классические бумажные билеты на своих трамвайных и автобусных линиях метрополии Ницца – Лазурный берег.

Отныне вместо билетов будут ходить персональные бесконтактные карточки с фотографией и именем пассажира. Карточки можно бесконечно заряжать и использовать для разовых поездок и абонементов.

До 16 июня карточку можно заказать бесплатно. Для этого абоненту должно быть не меньше четырех лет, он должен проживать на территории метрополии Ницца – Лазурный берег и не иметь другой персональной карточки сети Lignes d’Azur. Для тех, у кого уже есть персональная карточка, она остается действительной.

Если вы отвечаете этим критериям, вы можете заполнить онлайн формуляр, приложив к нему свою фотокарточку, фотокопию удостоверения личности и документ, подтверждающий место вашего проживания.

Ваша новая карточка будет отправлена вам по почте, начиная с 1 июня. Вы также можете получить ее в агентстве сети с 15 по 30 июня по адресу Espace Mobilités, 33 boulevard Dubouchage (Ницца) или Agence Renoir, 17 avenue Auguste Renoir (Кань-сюр-Мер).

А как быть туристам?

Разовые посетители могут продолжать пользоваться мобильным приложением Lignes d’Azur, чтобы покупать билеты на транспорт.

Можно будет также получить безымянную карточку – «La Carte» – за залог в два евро, на которую загружаются все одноразовые билеты. Эта карточка будет в наличии во всех автоматических кассах и в торговых агентствах.