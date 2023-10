Allerta Meteo: ecco cosa sarà chiuso a Monaco questo venerdì

Questo venerdì, diversi luoghi saranno chiusi per precauzione - DR

Allerta rossa nelle Alpi Marittime e nel Principato per pioggia e inondazioni.

Giovedì sera, a seguito dell’allerta rossa diramata per il dipartimento e il Principato nella mattinata di venerdì 20 ottobre, il governo monegasco ha emesso un comunicato stampa.

“Data la situazione, e a titolo precauzionale, il Governo di Monaco desidera rendere noto che tutte le scuole e gli asili del Principato di Monaco, così come le attività all’aperto (fiere, parchi, mercati, ecc.) rimarranno chiusi per tutta la giornata di venerdì”.

Il Comune ha inoltre fornito i dettagli di alcune chiusure:

“In conformità con la decisione del Governo di Monaco, tutti gli asili nido comunali, l’Académie Ranieri III, l’Ecole Supérieure d’Arts Plastiques – Pavillon Bosio, i commercianti all’aperto dei mercati di Monte-Carlo, Condamine e Monaco-Ville, il Centro Botanico Jardin Exotique e il Parc Princesse Antoinette resteranno chiusi venerdì 20 ottobre 2023. La Biblioteca Louis Notari sarà aperta solo nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 18:30. Infine, la Foire Attractions non aprirà al pubblico alle 14:00, come inizialmente previsto. L’apertura è stata posticipata, in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche”.