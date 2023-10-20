Штормовое предупреждение: обновленный список мест, закрытых в Монако в эту пятницу

В качестве меры предосторожности различные объекты будут закрыты в эту пятницу, 20 октября – Все права защищены

В пятницу, 20 октября, в Княжестве Монако и департаменте Приморские Альпы был объявлен «красный» наивысший уровень тревоги.

Чтобы проинформировать жителей о данном решении, вечером четверга правительство Княжества опубликовало пресс-релиз.

В официальном сообщении подчеркивается: «С учетом сложившейся ситуации и в интересах безопасности граждан, в пятницу не будут работать все школы, детские сады, а также общественные места на открытом воздухе, такие как ярмарки, парки и рынки».

Мэрия города дополнила этот список новыми объектами:

«В соответствии с решением правительства, 20 октября 2023 года будут закрыты муниципальные ясли, Академия им. Ренье III, Высшая школа изобразительных искусств «Павильон Бозио», а также уличные рынки в кварталах Монте-Карло, Кондамин и Монако-Вилль. Посещение ботанического центра Экзотического сада и парка имени Принцессы Антуанетты также будет невозможным. Библиотека Луи Нотари откроется во второй половине дня — с 13:00 до 18:30. К тому же, запланированное на 14:00 открытие ярмарки аттракционов отложено на неопределенное время, в зависимости от погодных условий».