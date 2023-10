Coprifuoco dopo le 22:00 per i minorenni a Monaco?

Nel Principato, non è raro che la polizia contatti i genitori di un minore non accompagnato che si trova per strada a tarda ora - © Pixabay

Cari lettori, se vi siete posti anche voi questa domanda, abbiamo la risposta.

Il dibattito è stato lanciato di recente sui social network dal gruppo Facebook “Aide et solidarité entre les résidents de Monaco” (“Aiuto e solidarietà tra i residenti di Monaco”). Una madre ha raccontato che sua figlia e i suoi amici, tutti di 16 anni e mezzo, sono stati fermati una sera intorno alle 22:30 nel quartiere di Fontvieille da una pattuglia della polizia. I poliziotti hanno spiegato che “non avrebbero dovuto essere per strada e che erano fortunati perché loro potevano portarli in centrale e chiamare i loro genitori”.

Mentre alcuni dei numerosi commenti ammettono di non aver mai sentito parlare di questa normativa, altri hanno riportato testimonianze simili. Abbiamo quindi contattato il governo monegasco per saperne di più. “Nel Principato di Monaco non esistono norme specifiche che impongano ai minori di osservare un qualsiasi tipo di coprifuoco. Tuttavia, esistono leggi e regolamenti volti a proteggere i minori”.

Nessun coprifuoco ma…

Ai sensi dell’articolo 317 del Codice Civile francese, gli agenti di pubblica sicurezza sono responsabili della sicurezza di tutti, in particolare dei minori la cui salute, sicurezza, morale o istruzione potrebbe essere compromessa. Come afferma il Consiglio esecutivo, “se un minore venisse trovato non accompagnato sulla pubblica via a tarda ora, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza contatterà i suoi tutori legali. Al di là del rispetto della legislazione, questo approccio si basa sul buon senso, sul concetto di servizio pubblico e sulla prevenzione, al fine di garantire la sicurezza delle persone secondo le priorità del Principato in questo ambito”.

Inoltre, il Decreto Ministeriale n. 68-125 del 12 marzo 1968, che regola l’accesso dei minori ai locali pubblici, stabilisce che “è vietato ai rivenditori di bevande, e in particolare ai gestori dei locali notturni del Principato, di ammettere nei loro esercizi minori non accompagnati dopo le ore 22:00”. Niente Rascasse o Twiga, quindi, se non avete ancora 18 anni. Vi toccherà aspettare ancora un po’…