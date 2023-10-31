Должны ли несовершеннолетние соблюдать комендантский час в Монако с 22:00?

Дорогие читатели, вы задались этим вопросом – мы вам отвечаем.

Недавно в соцсетях развернулись дебаты по этому вопросу в группе Facebook «Взаимопомощь и солидарность резидентов Монако». Одна мама рассказывает, что ее дочь с подругами – все в возрасте 16 с половиной лет – около 22:30 были проверены полицейским патрулем в квартале Фонвьей. Полицейские им объяснили, что девушки «не должны были находиться на улице и что им еще повезло, потому что они [полицейские] могли их доставить в участок и вызвать их родителей».

В многочисленных комментариях к этой публикации некоторые родители признают, что никогда не слышали об этих правилах, а другие предоставляют схожие свидетельства. Мы связались с княжеским правительством, чтобы прояснить ситуацию. «В Княжестве Монако нет никаких особых правил, обязывающих несовершеннолетних соблюдать какой-либо комендантский час, заявили нам сразу. Тем не менее, есть законодательные и нормативно-правовые акты, нацеленные на защиту несовершеннолетних.»

Комендантского часа нет, но…

Таким образом, согласно статье 317 Гражданского кодекса, сотрудники правоохранительных органов следят за безопасностью всех жителей Княжества, особенно за здоровьем, безопасностью, моралью и воспитанием несовершеннолетних в случае потенциальной опасности. Как указывают исполнительные органы, «если несовершеннолетний находится без присмотра в общественном месте в поздний час, сотрудники Дирекции правоохранительных органов могут связаться с его законными представителями. Помимо ссылок на законодательство, эти действия обусловлены здравым смыслом, самим назначением государственных служб, а также предохранительными мерами, направленными на обеспечение безопасности граждан согласно приоритетам Княжества в этих вопросах».

Что делать при ДТП в Монако?

Помимо этого, постановление министерства № 68-125 от 12 марта 1968 о правилах доступа несовершеннолетних к алкогольным напиткам гласит: «продавцам алкогольных напитков, особенно хозяевам ночных заведений Княжества, запрещается принимать после 22:00 несовершеннолетних без родителей». Так что с «Rascasse» и «Twiga» придется подождать до 18 лет. Просто немного подождать…