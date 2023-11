A novembre, manutenzione stradale notturna nel Principato

L’asfalto viene rinnovato ogni anno.

La campagna di fine anno per il ripristino dell’asfalto si svolgerà dal 6 al 23 novembre 2023 in diverse zone del Principato e, per ridurre al minimo l’impatto sul traffico, i lavori saranno eseguiti esclusivamente di notte, tra le 20:00 e le 6:00. Nelle nove zone interessate da questa campagna, gli interventi saranno concentrati in una o due notti per contenere il rumore e i disagi alla circolazione causati dai lavori:

Ruelle du Fort Antoine, la notte tra il 6 il 7 e tra il 7 e l’8 novembre dalle 20:00 alle 6:00 : il traffico sarà alternato su avenue Saint Martin e la sosta sarà totalmente vietata nel tratto interessato.

Boulevard Charles III/Avenue du Port via Place d'Armes, nella notte tra l'8 e il 9 novembre dalle 20:00 alle 6:00 : chiusura totale al traffico e divieto di sosta su Boulevard Charles III e all'inizio di Avenue du Port. Saranno previste deviazioni e un semaforo provvisorio all'incrocio tra rue Terrazzani e rue de Millo per consentire l'accesso al parcheggio di Place d'Armes. Il bus notturno non potrà accedere alla Rocca.

Rue de la Colle, nella notte tra il 9 e il 10 novembre dalle 20:00 alle 6:00 : chiusura totale al traffico dell'intera strada e dell'accesso al tunnel che porta a Fontvieille. Saranno predisposte deviazioni e la circolazione sarà a doppio senso su avenue Prince Pierre. Nel tratto interessato è vietato parcheggiare.

Avenue Princesse Grace, nella notte tra il 13 e il 14 novembre dalle 22:00 alle 6:00 : chiusura totale al traffico con deviazioni e divieto di sosta nei tratti interessati.

Boulevard Saint Michel, nella notte tra il 13 e il 14 novembre dalle 20:00 all'1:00 : chiusura totale al traffico e divieto di sosta nei tratti interessati. Saranno predisposte deviazioni e la circolazione sarà alternata tramite un semaforo temporaneo in rue des Roses e boulevard Princesse Charlotte.

Boulevard du Jardin Exotique/boulevard de Belgique, nella notte tra il 14 e il 15 e tra il 15 e il 16 novembre dalle 20:00 alle 6:00 : chiusura totale al traffico e divieto di sosta nel tratto di carreggiata interessato. Saranno predisposte deviazioni e la circolazione sarà alternata con semaforo provvisorio su Rue Bosio e all'inizio del Boulevard du Jardin exotique. L'accesso al parcheggio Bosio è comunque garantito.

Rue Honoré Labande, nella notte tra il 16 e il 17 novembre dalle 20:00 alle 6:00 : chiusura totale al traffico e divieto di sosta su Rue Honoré Labande.

Avenue des Papalins, nella notte tra il 21 e il 22 novembre dalle 20:00 alle 6:00 : chiusura al traffico dal civico 9 al civico 13 di avenue des Papalins, tra la rotatoria all'incrocio con rue du Campanin e la rotatoria all'incrocio con avenue des Guelfes. In quest'ultima rotatoria è previsto un semaforo provvisorio. Poiché il parcheggio Papalins si trova all'interno dell'area dei lavori, il Service des Parkings Publics offrirà agli abbonati la possibilità di trasferire i loro veicoli.

Rue du Portier, nella notte tra il 22 e il 23 novembre dalle 20:00 alle 6:00: chiusura totale al traffico e divieto di sosta nell'area interessata.

Verrà apposta una segnaletica e saranno presenti i vigili per facilitare le deviazioni, l’accesso ai parcheggi privati e pubblici e alle aziende interessate dai lavori. I percorsi pedonali saranno segnalati. Le linee di autobus interurbane e della Compagnie des Autobus de Monaco interessate dai lavori subiranno deviazioni: gli utenti saranno informati in anticipo.

