En novembre, la Principauté entretient ses rues la nuit

Chaque année, des campagnes de renouvellement des enrobés sont menées.

La campagne de fin d’année de réfection des enrobés aura lieu du 6 au 23 novembre 2023 dans différentes parties de la Principauté.Pour minimiser l’impact sur la circulation, les travaux se déroulent exclusivement de nuit, entre 20 heures et 6 heures. Pour les neufs secteurs concernés par cette campagne, les opérations se concentreront sur une à deux nuits pour contenir les nuisances sonores et les gênes circulatoires engendrées par la réalisation des travaux :

Ruelle du Fort Antoine, les nuits du 6 au 7 et du 7 au 8 novembre de 20h à 6h : la circulation est alternée sur l’avenue Saint Martin et le stationnement totalement interdit sur la portion concernée durant les travaux.

Boulevard Charles III/avenue du Port via la place d'Armes, la nuit du 8 au 9 novembre de 20h à 6h : fermeture totale de la circulation et interdiction de stationner sur le boulevard Charles III et le début de l'avenue du Port. Des déviations seront mises en place ainsi qu'une circulation par pilotage au croisement de la rue Terrazzani et de la rue de Millo pour permettre l'accès au parking de la Place d'Armes. Le bus de nuit ne pourra accéder au Rocher.

Rue de la Colle, la nuit du 9 au 10 novembre de 20h à 6h : fermeture totale de la rue à la circulation sur la rue entière ainsi que l'accès au tunnel menant à Fontvieille. Des déviations sont mises en place ainsi qu'un double sens de circulation sur l'avenue Prince Pierre. Le stationnement est interdit sur la portion concernée.

Avenue Princesse Grace, la nuit du 13 au 14 novembre de 22h à 6h : fermeture totale de la circulation avec mise en place de déviations et interdiction de stationner sur les portions de l'avenue concernées.

Boulevard Saint Michel, la nuit du 13 au 14 novembre de 20h à 1h : fermeture totale de la circulation et interdiction de stationner sur les portions du boulevard concernées. Des déviations sont mises en place ainsi qu'une circulation alternée par pilotage, rue des Roses et boulevard Princesse Charlotte.

Boulevard du Jardin Exotique/boulevard de Belgique, les nuits du 14 au 15 et du 15 au 16 novembre de 20h à 6h : fermeture totale de la circulation et interdiction de stationner sur la portion de chaussée concernée. Des déviations sont mises en place ainsi qu'une circulation alternée par pilotage sur la Rue Bosio et au commencement du Boulevard du Jardin exotique. L'accès au Parking Bosio est maintenu.

Rue Honoré Labande, la nuit du 16 au 17 novembre de 20h à 6h : fermeture totale de la circulation et interdiction de stationner sur la Rue Honore Labande.

Avenue des Papalins, la nuit du 21 au 22 novembre de 20h à 6h : fermeture à la circulation du n°9 au n°13 avenue des Papalins, entre le rond-point situé au croisement avec la rue du Campanin et celui qui marque la jonction avec l'avenue des Guelfes. Une circulation par pilotage est mise en place sur ce dernier rond-point. Le parking des Papalins se trouvant dans l'emprise des travaux, le Service des Parkings Publics proposera aux abonnés un relogement de leurs véhicules.

Rue du Portier, la nuit du 22 au 23 novembre de 20h à 6h : fermeture totale de la circulation et stationnement interdit sur la zone concernée.

Un affichage sera apposé et des pilotages manuels seront mis en place pour les déviations et pour faciliter les accès aux parkings privés et publics ainsi qu’aux commerces concernés par ces interventions. La circulation des piétons sera balisée. Les lignes de bus interurbaines et de la Compagnie des Autobus de Monaco impactées par les travaux seront déviées avec une information préalable aux usagers.

