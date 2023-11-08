В ноябре в Княжестве будет проведен ночной ремонт дорожного покрытия

Обновление асфальтового покрытия происходит ежегодно.

Работы запланированы таким образом, чтобы минимизировать влияние на дорожное движение: они будут проходить только ночью, с 20:00 до 06:00. В рамках текущей кампании ремонтные работы на девяти участках улиц будут выполнены за одну или две ночи. Это позволит снизить уровень шума и прочие неудобства для участников дорожного движения:

В частности, на рюэль дю Форт Антуан работы пройдут в ночное время, с 20:00 до 06:00, в период с 6 на 7 ноября и с 7 на 8 ноября. Во время ремонта будет организовано временное попеременное движение автомобилей с авеню Сен-Мартен. Парковка на данном участке будет строго запрещена на время проведения работ.

Во время ремонта будет организовано временное попеременное движение автомобилей с авеню Сен-Мартен. Парковка на данном участке будет строго запрещена на время проведения работ. В ночь с 8 на 9 ноября, с 20:00 до 6:00, участок от бульвара имени Карла III/авеню дю Пор через площадь Пляс-д’Арм будет закрыт для движения транспорта и парковки. Будут организованы объезды, а также временные светофоры на перекрестке улиц Террадзани и Милло для доступа к паркингу на площади Пляс-д’Арм. Ночной автобус временно изменит маршрут и не будет обслуживать район Лё-Роше.

будет закрыт для движения транспорта и парковки. Будут организованы объезды, а также временные светофоры на перекрестке улиц Террадзани и Милло для доступа к паркингу на площади Пляс-д’Арм. Ночной автобус временно изменит маршрут и не будет обслуживать район Лё-Роше. Рю де ла Колль в ночь с 9 на 10 ноября, с 20:00 до 6:00: будет закрыта для движения вся улица, а также проезд к туннелю, ведущему в Фонвьей. Будут организованы объездные пути, а также двустороннее движение на авеню Пранс Пьер. Парковка на данном участке запрещена.

будет закрыта для движения вся улица, а также проезд к туннелю, ведущему в Фонвьей. Будут организованы объездные пути, а также двустороннее движение на авеню Пранс Пьер. Парковка на данном участке запрещена. В ночь с 13 на 14 ноября, с 22:00 до 6:00, авеню им. Княгини Грейс будет полностью перекрыта, будут организованы объезды, парковка будет запрещена.

будет полностью перекрыта, будут организованы объезды, парковка будет запрещена. В ночь с 13 на 14 ноября, с 20:00 до 1:00, бульвар Сен-Мишель также будет закрыт для движения и парковки. Будут организованы объезды и введено попеременное однополосное движение, регулируемое временными светофорами по улице Роз и бульвару им. Принцессы Шарлотты.

также будет закрыт для движения и парковки. Будут организованы объезды и введено попеременное однополосное движение, регулируемое временными светофорами по улице Роз и бульвару им. Принцессы Шарлотты. С 14 на 15 ноября и с 15 на 16 ноября, с 20:00 до 6:00, движение будет полностью перекрыто на Бульваре дю Жарден Экзотик и Бульваре дю Бельжик, парковка на этих участках будет запрещена. Будут организованы объездные пути, а также попеременное однополосное движение, регулируемое временными светофорами между улицей Бозио и началом бульвара дю Жарден Экзотик. Паркинг «Бозио» будет по-прежнему доступен.

парковка на этих участках будет запрещена. Будут организованы объездные пути, а также попеременное однополосное движение, регулируемое временными светофорами между улицей Бозио и началом бульвара дю Жарден Экзотик. Паркинг «Бозио» будет по-прежнему доступен. Улица Оноре Лабанд будет закрыта для движения и парковки в ночь с 16 на 17 ноября, с 20:00 до 6:00.

будет закрыта для движения и парковки С 21 на 22 ноября, с 20:00 до 6:00, будет закрыт участок авеню де Папален с № 9 по № 13. Транспортное движение между кольцевой развязкой на пересечении с рю де Кампанен и кольцевой развязкой на пересечении с авеню де Гельф будет перекрыто. Попеременное однополосное движение будет организовано на второй развязке с использованием временных светофоров. Владельцам абонементов паркинга «Папален», который находится в периметре ремонтных работ, Департамент паркингов предложит альтернативу.

с № 9 по № 13. Транспортное движение между кольцевой развязкой на пересечении с рю де Кампанен и кольцевой развязкой на пересечении с авеню де Гельф будет перекрыто. Попеременное однополосное движение будет организовано на второй развязке с использованием временных светофоров. Владельцам абонементов паркинга «Папален», который находится в периметре ремонтных работ, Департамент паркингов предложит альтернативу. Рю дю Портье в ночь с 22 на 34 ноября, с 20:00 до 6:00, полностью закрыта для движения, парковка на данном участке запрещена.

Будут установлены дополнительные дорожные знаки, сотрудники дорожной службы будут обеспечивать объезд и доступ к частным и общественным парковкам и предприятиям, затронутым ремонтными работами. Для пешеходов будут установлены указатели. Маршруты междугородних и городских автобусов транспортной компании Монако, затронутых работами, будут перенаправлены. Пассажиров заблаговременно оповестят о любых изменениях.

Полный гид по парковкам в Монако