I Carabinieri del Principe ritornano all’uniforme invernale

La divisa estiva bianca ├Ę stata sostituita da quella blu e nera.

├ł un cambio della guardia che avviene solo due volte l’anno. Ieri, luned├Č 6 novembre, data approvata dal Principe Alberto II in base alle previsioni meteorologiche, i Carabinieri del Principe sono passati dall’uniforme estiva, pi├╣ leggera, a quella invernale. Su Monaco Info, il Mar├ęchal des Logis Benjamin Bogreau ricorda che “il cambio di uniforme ├Ę nato con il ritorno dei Carabinieri del Principe nel 1904” e che l’uniforme bianca estiva ├Ę stata adottata “nel 1935, sotto il regno del Principe Luigi II”.

Le uniformi invernali sono pi├╣ adatte alle basse temperature. ┬ę Palazzo del Principe

Alle 11:55 precise, le guardie si sono incrociate per darsi il cambio. I Carabinieri in uniforme invernale hanno preso il posto dei colleghi in uniforme estiva, sotto gli occhi del pubblico e accompagnati da qualche folata di vento.

Il Cambio della Guardia suscita sempre una certa curiosit├á tra il pubblico, accorso numeroso. ┬ę Palazzo del Principe

I 124 Carabinieri hanno il compito di sorvegliare il Palazzo, assicurarsi che il Principe Sovrano e la Famiglia Principesca siano al sicuro e di mantenere l’ordine pubblico. Tutto questo dal 1817, anno della nascita dei Carabinieri del Principe.

