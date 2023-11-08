Княжеские карабинеры облачились в зимнюю форму

Белая летняя форма уступила место черно-синей.

В гвардии это происходит два раза в год. В понедельник, 6 ноября, в день, утвержденный Князем Альбером II согласно прогнозам погоды, княжеские карабинеры сменили легкую летнюю форму на зимнюю. В эфире Monaco Info сержант Бенжамен Богро напомнил, что «смена формы началась с возвращения карабинеров в 1904 году», а летняя полностью белая форма была принята «в 1935 году при Князе Луи II.»

Зимняя форма лучше подходит для низких температур. © Княжеский дворец

Старый и новый наряды пересеклись в час смены караула, ровно в 11:55. Карабинеры в зимней форме сменили карабинеров в летней форме на глазах у собравшейся публики и под порывы ветра.

Публика всегда собирается на смену караула. © Княжеский дворец

Со дня учреждения княжеских карабинеров в 1817 году 124 карабинера обеспечивают охрану дворца, безопасность Князя и его семьи, а также общественный порядок в Княжестве.

«Думаю, что население Монако находится под отличной охраной»