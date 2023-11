La Famiglia Principesca alla mostra dedicata al primo Ministro di Stato del Principe Ranieri III

Per la prima volta, il Ministero di Stato ospita una mostra, “La vision du prince. Jacques Rueff, ministre d’√Čtat de Rainier III, 1949-1950” (La visione del principe. Jacques Rueff, ministro di Stato di Ranieri III, 1949-1950).

Il Principe Alberto II, la Principessa Carolina, la Principessa Stéphanie e Camille Gottlieb hanno inaugurato questa nuovissima mostra nella sala del Ministero di Stato, che rimarrà in esposizione fino al 26 gennaio 2024.

Chi √® stato il primo Ministro di Stato del Principe Ranieri III? Poche settimane dopo la morte del Principe Luigi II, nel 1949, Jacques Rueff assunse l’incarico e oggi rimane l’unico Ministro di Stato scelto personalmente da un Sovrano. “Fu un’espressa richiesta del giovane Principe Ranieri III, che all’epoca aveva 26 anni. Jacques Rueff accett√≤, come dovere personale e per amicizia, di assumere le funzioni di Ministro di Stato”, spiega a Monaco Info Micha√ęl Bloche, curatore della mostra e direttore della Mission de pr√©figuration des Archives nationales. Un’esposizione curata in collaborazione con Thomas Fouilleron, Vincent Vatrican e Audrey Bloche.

Potrete scoprire tantissime immagini d’archivio risalenti all’inizio del regno del Principe Ranieri III. ¬© Direzione della Comunicazione

Ex membro dell’Acad√©mie fran√ßaise e amico del Principe Pierre, Jacques Rueff era noto per le sue teorie economiche, all’avanguardia per l’epoca, ed √® considerato il “padre” del nuovo franco, emesso nel 1960. Al suo fianco per un anno, il Principe Ranieri III ha potuto gettare le basi per le politiche degli anni a venire: prosperit√† economica, sviluppo urbano e turistico, fama e riconoscimento internazionale. I due uomini condividevano gi√† un’esperienza comune, quella della Missione militare per gli affari tedeschi a Berlino nel 1945, dove Jacques Rueff era stato incaricato dal Principe Pierre di accompagnare il figlio Ranieri.

Prima e dopo il periodo trascorso nel Principato, Jacques Rueff ha avuto una carriera di tutto rispetto in Francia e all’estero: ufficio di Raymond Poincar√©, Societ√† delle Nazioni, Banca di Francia, Sciences Po Paris, Agenzia Interalleata e Nazioni Unite prima, Corte di Giustizia della Comunit√† Europea del Carbone e dell’Acciaio e Comunit√† Economica Europea dopo l’anno trascorso a Monaco.

La mostra potrà essere visitata nella sala del Ministero di Stato fino al 26 gennaio 2024. © Direzione della Comunicazione

Questa mostra √® la prima dei futuri archivi nazionali monegaschi. Raccoglie documenti inediti del fondo Rueff, conservato dall’Archivio Nazionale Francese, ma anche dal Servizio centrale degli archivi e della documentazione, dagli Archivi del Palazzo, dall’Istituto Audiovisivo e dalla Mediateca di Monaco, oltre a documenti ancora in possesso della figlia di Jacques Rueff.

