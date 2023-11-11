Княжеская семья посетила выставку, посвящённую первому государственному министру при Князе Ренье III

Впервые в резиденции государственного министра проходит выставка. Экспозиция называется «Видение Князя. Жак Рюфф — государственный министр при Ренье III в 1949-1950».

Князь Альбер II, Принцессы Каролина и Стефания, а также Камилла Готлиб торжественно открыли в холле министерства новую выставку, которая будет доступна для посещения до 26 января 2024 года.

Кем был первый государственный министр Князя Ренье III? Вскоре после смерти его отца, Луи II, в 1949 году этот пост занял Жак Рюфф. До сих пор он остаётся единственным государственным министром, лично выбранным Государем. «Это было сделано по личной просьбе молодого Князя Ренье III, которому тогда было 26 лет. Жак Рюфф (Jacques Rueff) из чувства долга и дружеских побуждений принял на себя обязанности государственного министра», — рассказывает куратор выставки и директор департамента по подготовке национальных архивов Микаэль Блош (Michaël Bloche). Он курирует выставку в сотрудничестве с Тома Фуйероном (Thomas Fouilleron), Венсаном Ватриканом (Vincent Vatrican) и Одри Блош (Audrey Bloche).

На выставке представлены архивные снимки, относящиеся к началу правления Князя Ренье III. © Управление по связям с общественностью

Член Французской академии и друг Принца Пьера, Жак Рюфф был известен своими передовыми экономическими теориями. Он считается «отцом» нового франка, выпущенного в 1960 году. Под его руководством князь Ренье III заложил основы политики, определившей последующие десятилетия: экономическое процветание, градостроительство и развитие туризма, международное влияние и признание. Двух политиков уже объединял опыт успешного сотрудничества: в 1945 году Ренье и Рюфф участвовали в военной миссии по делам Германии в Берлине, куда Жак был направлен Принцем Пьером для сопровождения будущего Князя Ренье.

До и после пребывания в княжестве Жак Рюфф сделал выдающуюся карьеру во Франции и за рубежом: в офисе Раймона Пуанкаре, Лиге Наций, Банке Франции, парижском университете Sciences Po, Межсоюзническом репарационном агентстве и Организации Объединенных Наций. Затем, после года жизни в Монако, в Суде Европейского объединения угля и стали, а позже — Европейского экономического сообщества.

Выставку можно посетить в холле министерства до 26 января 2024 года. © Управление по связям с общественностью

Эта выставка — первая ласточка будущего монегасского национального архива. На ней представлены не публиковавшиеся ранее документы из коллекции Рюффа, хранящейся в Национальном архиве Франции, а также из Центральной службы архивов и административной документации, Дворцового архива, Аудиовизуального института и Медиатеки Монако, а также личные вещи, хранящиеся у дочери Жака Рюффа.

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