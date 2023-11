La Famille Princière a visité l’exposition dédiée au premier Ministre d’État du Prince Rainier III

Pour la première fois, le Ministère d’État accueille une exposition au sein de ses murs, intitulée « La vision du prince. Jacques Rueff, ministre d’État de Rainier III, 1949-1950 ».

Le Prince Albert II, la Princesse Caroline, la Princesse Stéphanie et Camille Gottlieb ont inauguré cette toute nouvelle exposition dans le hall du Ministère d’État, qui y sera visible jusqu’au 26 janvier 2024.

Qui était le premier Ministre d’État du Prince Rainier III ? Quelques semaines après le décès du Prince Louis II, en 1949, Jacques Rueff accède à ce poste et reste, aujourd’hui, le seul Ministre d’État choisi personnellement par un Souverain. « C’était à la demande express du jeune Prince Rainier III, qui avait alors 26 ans. Jacques Rueff a accepté, comme une missions personnelle par devoir et par amitié de prendre les fonctions de Ministre d’État », explique Michaël Bloche, commissaire de l’exposition et directeur de la Mission de préfiguration des Archives nationales, au micro de Monaco Info. Commissariat qu’il assure en collaboration avec Thomas Fouilleron, Vincent Vatrican et Audrey Bloche.

De nombreuses d’images d’archives datées du début de règne du Prince Rainier III sont à découvrir. © Direction de la Communication

Ancien membre de l’Académie française et ami du Prince Pierre, Jacques Rueff est reconnu pour ses théories économistes, poussées pour l’époque, et est notamment considéré comme le « père » du nouveau franc, émis dès 1960. À ses côtés pendant un an, le Prince Rainier III pourra poser les bases de la politique des décennies à suivre : prospérité économique, développement urbain et touristique, rayonnement et reconnaissance internationale. Les deux hommes partageaient déjà une expérience commune, celle la Mission militaire pour les affaires allemandes de Berlin en 1945, où Jacques Rueff avait été commandité par le Prince Pierre pour accompagner son fils, Rainier.

Avant et après son passage en Principauté, Jacques Rueff a eu une belle carrière en France et à l’étranger : cabinet de Raymond Poincaré, Société des nations, Banque de France, Sciences po Paris, Agence Interalliée et Nations unies, puis, après son année à Monaco, Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l’acier puis de la Communauté économique européenne.

L’exposition est à retrouver dans le hall du Ministère d’État jusqu’au 26 janvier 2024. © Direction de la Communication

Cette exposition est la première des futures archives nationales monégasques. Elle présente au public des documents inédits du fonds Rueff, déposé aux Archives nationales françaises, mais aussi, entre autres, du Service central des archives et de la documentation administrative, des Archives du Palais, de l’Institut audiovisuel et de la Médiathèque de Monaco, ainsi que des éléments toujours conservés par la fille de Jacques Rueff.

Le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie évoquent leur enfance aux côtés du Prince Rainier III

Plus d’infos