Niente treno tra Monaco e Ventimiglia domenica 25 novembre

I treni continueranno comunque a circolare tra le stazioni di Nizza e Monaco.

La causa di questo inconveniente? I lavori della SNCF sulla linea TER Grasse/Ventimiglia a Roquebrune-Cap-Martin. Questi sono previsti dalle 22:00 di venerdì 24 novembre alle 8:00 di domenica 26 novembre. L’azienda dichiara di aver scelto il fine settimana per effettuare i lavori in modo da “ridurre al minimo l’impatto sui passeggeri che si recano sul luogo di lavoro o di studio”.

Ricordiamo che con il biglietto SNCF TER ZOU, i passeggeri potranno comunque utilizzare le linee di autobus 608 Monaco-Mentone e 601 Nizza-Monaco-Mentone con un Pass Travaux*.

Guidare con prudenza

Per chi sceglie di viaggiare in auto, la città di Roquebrune-Cap-Martin avverte che il traffico stradale e pedonale sarà interrotto. L’installazione delle coperture e la presenza delle gru richiederanno le seguenti chiusure da giovedì sera fino a domenica 26 novembre alle 20:00:

avenue Aristide Briand, dall’incrocio con rue Albini fino all’incrocio con avenue du Banastron

rue François Ratto

avenue Profondeville dall’incrocio con avenue des Diables Bleus

Si ricorda che la parte bassa di avenue Aristide Briand, inaccessibile da avenue Banastron, sarà chiusa da mezzanotte alle 14:00 di sabato e che sarà prevista una deviazione da Monaco verso Mentone (senza alcun impatto nella direzione opposta). Verrà inoltre apposta una segnaletica per indicare le deviazioni, oltre a barriere protettive per mettere in sicurezza l’area dei lavori.

Informazioni pratiche…

* Come ottenere il Pass Travaux?

1) Scaricare, stampare e compilare questo documento: Pass Travaux

2) Presentare il presente documento stampato e compilato all’autista dell’autobus, insieme a:

il vostro biglietto o abbonamento SNCF TER\ZOU ! (in formato digitale o cartaceo)

se siete in possesso di una carta con microchip ZOU!, questa deve essere accompagnata da una prova cartacea dell’abbonamento (disponibile presso le biglietterie delle stazioni SNCF).

Per ulteriori informazioni, fate clic qui.