Pas de trains entre Monaco et Vintimille ce samedi 25 novembre

En revanche, les trains circuleront toujours entre les gares de Nice et de Monaco.

La cause de ce désagrément ? Des travaux réalisés par la SNCF sur la ligne TER Grasse/Vintimille au niveau de Roquebrune-Cap-Martin. Ces derniers sont prévus du vendredi 24 en fin de soirée jusqu’au dimanche 26 novembre à 8 heures. La société indique avoir choisi le week-end pour intervenir afin d’« impacter au minimum les voyageurs se rendant sur leur lieu de travail ou d’études »

À noter qu’avec un titre de transport SNCF TER ZOU, les voyageurs pourront toujours emprunter les lignes de bus 608 Monaco-Menton et 601 Nice-Monaco-Menton avec un Pass Travaux.

Prudence sur la route

Attention, pour celles et ceux qui choisiront la voiture, la ville azuréenne indique que la circulation routière et piétonne à Roquebrune-Cap-Martin sera perturbée. En effet, la pose des tabliers et la présence des grues nécessitent les fermetures suivantes, du jeudi soir au dimanche 26 novembre à 20 heures :

de l’avenue Aristide Briand, depuis son croisement avec la rue Albini jusqu’Ã l’intersection avec l’avenue du Banastron

de la rue François Ratto

de l’avenue Profondeville depuis son croisement avec l’avenue des Diables Bleus

Aussi, prévoyez la fermeture du bas de l’avenue Aristide Briand, inaccessible depuis l’avenue Banastron, samedi de minuit à 14 heures, et depuis Monaco vers Menton, la création d’un itinéraire de déviation (pas d’impact en sens inverse). Une signalétique sera mise en place pour indiquer les itinéraires de déviation ainsi que des barrières de protection pour sécuriser la zone d’intervention.

Plus d’infos via ce lien.