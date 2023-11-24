В субботу 25 ноября между Монако и Вентимильей поездов не будет

Движение поездов на линии Ницца-Монако продолжится.

Почему будет остановлено движение? SNCF ведет работы на линии TER Грасс-Вентимилья в районе Рокбрюн-Кап-Мартен. Работы начнутся в пятницу 24 ноября в 22:00 и закончатся в воскресенье 26 ноября в 08:00. Компания сообщила, что выбрала для работ выходные, чтобы «не создавать препятствий пассажирам, едущим на работу или учебу».

Пассажиры с проездным SNCF TER ZOU смогут воспользоваться автобусными маршрутами 608 Монако-Ментон и 601 Ницца-Монако-Ментон с пропуском на время работ*.

Внимание на дороге!

Тем, кто выберет для своих перемещений автомобиль, Рокбрюн-Кап-Мартен сообщает, что дорожное и пешеходное движение в городе будет нарушено. Укладка полотна и размещение кранов требует закрытия следующих участков с четверга вечера до воскресенья 26 ноября 20:00:

проспект Аристида Бриана – с пересечения с улицей Альбини до пересечения с проспектом Банастрон

улица Франсуа Ратто

проспект Профондвилль – с пересечения с проспектом Дьябль Блё

Проспект Аристида Бриана будет также перекрыт в нижней части. Он будет недоступен со стороны проспекта Банастрон в субботу с полночи до 14:00, а из Монако в сторону Ментона будет организован объездной маршрут (в обратную сторону движение не изменится). Будут установлены дорожные знаки с указанием объездных маршрутов, а также защитные барьеры для безопасности зоны работ.

Полезная информация:

* Как получить пропуск на время работ?

1) Скачать, распечатать и заполнить этот документ: Pass Travaux

2) Обязательно предъявить этот распечатанный и заполненный документ водителю автобуса, а также:

ваш билет или проездной SNCF TER\ZOU ! (цифровой или бумажный)

если ваш проездной ZOU ! на карте с чипом, к нему следует приложить бумажное подтверждение абонемента (запросить в железнодорожных кассах).

Подробная информация — здесь.