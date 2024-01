Sconto sull’ingresso al Museo Oceanografico per il mese di gennaio

Approfittate del 50% di sconto sul biglietto di ingresso.

Per augurarvi buon anno, il Museo Oceanografico di Monaco offre un super sconto per tutto il mese di gennaio. Con il codice JANVIER202450, il costo del biglietto di ingresso ├Ę dimezzato. Per avere lo sconto dovrete inserire il codice sul sito al momento della prenotazione online.

Un’offerta degna della ricca programmazione. Di seguito le tre mostre da non perdere esposte attualmente al Museo Oceanografico.

1. “Mission polaire”

Questa mostra vi far├á immergere nel cuore dell’Artico e dell’Antartico, affrontando la tematica del riscaldamento globale. Una visita divisa in cinque spazi che vi far├á sperimentare la vita rigida sui poli del nostro pianeta. Vita degli Inuit, storia delle esplorazioni e sfide del futuro: una mostra completa davvero da non perdere.

2. “Le Prince et la M├ęditerran├ęe”

Questa mostra permanente del museo ripercorre il ruolo attivo del Principe Ranieri III nello sviluppo di una politica del Principato rivolta la mare. Il modo perfetto per concludere i festeggiamenti per il centenario del Principe Ranieri III con un po’ di mare e cultura.

3. “P├┤les, des mondes fragiles”

Come richiamo all’esposizione “Mission polaire”, fino al 12 marzo 2024 il museo esporr├á anche la mostra “P├┤les, des mondes fragiles”. Una magnifica raccolta di scatti di Greg Lecoeur, testimone diretto dello stato in cui si trovano le regioni polari. La mostra rientra nel nuovo programma di iniziative e di sensibilizzazione dell’Istituto oceaonografico.

