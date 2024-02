Avete visto anche voi il Palazzo del Principe illuminato di arancione?

Un messaggio emozionante per la Fondazione Flavien in occasione della giornata internazionale del cancro infantile.

Arancione, come il colore preferito di suo figlio. Ed ├Ę proprio in suo onore, e dopo la sua scomparsa nel 2014, che Denis Maccario lotta quotidianamente contro i tumori infantili a Monaco. Il 15 febbraio, il Palazzo del Principe si ├Ę illuminato di arancione per mostrarsi solidale con la battaglia della sua Fondazione Flavien. Un’illuminazione che voleva essere segno di supporto per tutti i pazienti affetti da cancro o malattie rare in questa giornata speciale.

┬ę Palazzo del Principe di Monaco

La ricerca avanza a piccoli passi

Fondata il 15 agosto del 2014, la Fondazione Flavien lavora quotidianamente per sensibilizzare e informare i monegaschi su quanto sia necessario agire. Grazie a diverse collaborazioni, i volontari organizzano spesso eventi a sostegno della ricerca. I fondi raccolti sono donati alla scienza, con la speranza che un giorno tutti i bambini affetti da cancro o malattie rare possano guarire. La lotta continua.