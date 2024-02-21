Почему Княжеский дворец окрасился оранжевым цветом?

Это пронзительное послание от «Фонда Флавиена», знак новой надежды в Международный день борьбы с детской онкологией.

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Оранжевый был любимым цветом Флавиена. Дени Маккарио (Denis Maccario) ежедневно борется с детским раком в Монако в память о своем сыне, которого он потерял в 2014 году. 15 февраля Княжеский дворец стал настоящим оранжевым маяком надежды в поддержку деятельности его фонда, а также в знак помощи всем больных раком и орфанными заболеваниями.

© Княжеский дворец Монако

© Княжеский дворец Монако

Исследования продолжают набирать обороты

Созданный 15 августа 2014 года «Фонд Флавиена» ставит своей целью повышение осведомленности и информирование жителей Монако о важности активных мер. Благодаря установлению партнерских отношений волонтеры фонда регулярно проводят мероприятия по сбору средств. Вырученные деньги направляются на поддержку научных исследований в области медицины с надеждой, что однажды удастся найти лекарство для всех детей, страдающих от рака или редких заболеваний. Борьба продолжается.