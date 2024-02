Criminalità comune in calo a Monaco

Mentre nel 2016 si registrava un episodio di criminalità di strada ogni tre giorni, otto anni dopo si registra meno di un episodio a settimana.

Pubblicità

“Nonostante un periodo fatto di trasferimenti e condizioni di lavoro a volte inadeguate alle necessità di un’attività operativa tutto l’anno, 24 ore su 24, la Polizia è stata in grado di mantenere un livello di sicurezza molto alto”, ha dichiarato soddisfatto il Governo durante l’inaugurazione del nuovo edificio della Pubblica Sicurezza il 26 gennaio.

L’evento, che si è svolto all’inizio dell’anno, è stato l’occasione per presentare i dati dell’anno passato. Secondo le autorità, i numeri mostrano una tendenza positiva e riflettono l’efficacia delle procedure e le competenze degli agenti.

I dati relativi all’attività giudiziaria sono in netto calo rispetto al 2022:

Iscrizioni a ruolo dei procedimenti presso la procura: -35%

Rogatorie: -17%

Rogatorie internazionali: -34%

Mentre la criminalità generale è aumentata di poco, dello 0,9%, passando da 826 a 834 casi, la criminalità di strada, cioè quella che si verifica quotidianamente e che la polizia può prevenire in modo efficace, è diminuita del 17%, passando da 59 a 49 casi. “Sono risultati molto soddisfacenti, perché si tratta del tipo di crimine che più preoccupa la popolazione, i reati di inciviltà, contro le persone e le proprietà, e la quiete pubblica”, sottolinea il Governo.

Il tasso di risoluzione della criminalità generale è diminuito dello 0,52%, mentre il tasso di risoluzione dei crimini di strada è aumentato dell’11%. “Rispetto ai dati della polizia dei Paesi vicini, i risultati sono invidiabili”, prosegue il comunicato stampa.

In aumento i casi di guida in stato di ebbrezza

Ogni martedì, nelle udienze del tribunale penale, si susseguono i casi di guida in stato di ebbrezza, che sono passati da 101 a 134 dal 2022 al 2023, così come quelli di ubriachezza molesta in pubblico (283 nel 2022, 347 nel 2023). “Questo fenomeno sarà una priorità per la Pubblica Sicurezza nel 2024”, assicura l’Esecutivo. In aumentato anche il possesso di stupefacenti, che ha subito un’impennata del 49%.

Ciclista professionista trovato ubriaco per le strade di Monaco e condannato

Per quanto riguarda i furti, si è registrato un calo del 100% dei furti con inganno e un calo del 75% dei furti di auto. Invece quelli dei due ruote sono passati da 9 nel 2022 a 11 nel 2023. Le frodi telefoniche o tramite messaggi di testo fraudolenti sono diminuite del 33%. L’ultimo dato comunicato riguarda il numero di interventi della polizia, che nel 2023 ammonta a 9.444, con un aumento del 21% rispetto al 2022.