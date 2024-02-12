Преступность в Монако падает

В 2016 году в общественных местах Княжества совершалось одно преступление каждые три дня. Спустя восемь лет преступлений – меньше одного в неделю.

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26 января, по случаю торжественного открытия нового здания правоохранительных органов, правительство с удовлетворением отметило, что «несмотря на переезды и условия работы, иногда неприспособленные к круглосуточной работе в течение всего года, органы правопорядка смогли обеспечить высокий уровень безопасности».

В январе на этом мероприятии были оглашены статистические данные за истекший год. По мнению властей они отражают положительную тенденцию и эффективность действующих процедур и сотрудников правоохранительных органов.

Деятельность судебных органов сильно сократилась в сравнении с 2022 годом:

Количество следствий в прокуратуре: -35%

Количество судебных поручений: -17%

Количество международных судебных поручений: -34%

Общий уровень преступности вырос всего на 0,9% (834 случая против 826 в предыдущем году), но преступность в общественных местах, то есть повседневные преступления, которым противостоит полиция своими превентивными действиями, снизилась с 59 случаев до 49, то есть на 17%. «Это очень удовлетворительные результаты, потому что в первую очередь речь идет о преступлениях против населения – невежливости, покушениях на людей и имущество, а также нарушениях общественного порядка», отмечает правительство.

Что касается процента раскрываемости общих преступлений, он снизился на 0,52%, а процент раскрываемости преступлений в общественных местах вырос на 11%. «По сравнению со статистическими данными полиции соседних стран наши результаты – завидные», говорится в продолжении сообщения.

Случаи употребления алкоголя за рулем участились

Каждый вторник на заседаниях исправительного суда рассматриваются дела, связанные с вождением в состоянии алкогольного опьянения. Их количество выросло со 101 в 2022 году до 134 в 2023 году, а дела по демонстративному появлению в общественных местах в нетрезвом виде выросли с 283 в 2022 году до 347 в 2023 году. «В 2024 году эта тема займет приоритетное место в работе правоохранительных органов», уверяют власти. На 49% подскочил процент дел по хранению наркотических веществ.

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В области краж отмечается полное отсутствие краж путем обмана и снижение на 75% краж автомобилей. Напротив, кражи двухколесных транспортных средств выросли с 9 в 2022 году до 11 в 2023 году. Случаи мошенничества по телефону или по электронным сообщениям снизились на 33%. Последние оглашенные данные касаются количества экстренных вызовов полиции, которых в 2023 году зарегистрировано 9 444, что на 21% больше, чем в 2022 году.