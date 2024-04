Due tornei di poker sensazionali sbarcano nel Principato

Dal 24 aprile al 4 maggio, il poker sarà il protagonista del Casinò di Monte-Carlo e dello Sporting Monte-Carlo.

Pubblicità

Amanti del poker a rapporto! Dal 24 aprile si terranno due eventi da non perdere! Lo European Poker Tour (EPT) e i France Poker Series (FPS) arrivano a Monte-Carlo. I due tornei di poker incredibili non solo hanno entusiasmato i giocatori, ma anche gli organizzatori, visto che li hanno rinnovati per questa nuova edizione.

L’EPT, che quest’anno ├Ę passato anche da Barcellona e Parigi, torna sulla Rocca per la gioia degli appassionati di poker. Nei sontuosi saloni del Casin├▓ di Monte-Carlo e dello Sporting, i migliori giocatori di poker si riuniranno per uno spettacolo grandioso. Lo Sporting ospiter├á il torneo nella Salle des ├ëtoiles con il suo tetto a cielo aperto che offre ai giocatori un’atmosfera unica.

I mestieri nascosti del Casin├▓ di Monte-Carlo. J├ęr├┤me, Maximilien e S├ębastien: i maestri del gioco

In programma, 4 gare diverse: il Super High Roller, il Main Event, l’High Roller e il Mystery Bounty. Nello stesso periodo, il Casin├▓ ospiter├á gli FPS, un torneo che riunisce solo i giocatori francesi e che si terr├á dal 24 al 28 aprile. L’EPT, invece, comincer├á il 27 aprile e finir├á il 4 maggio, con le gare previste in diversi periodi:

Super High Roller – dal 27 al 29┬áaprile

Main Event – dal 28 aprile al 4 maggio

Mystery Bounty┬á– dal 30 aprile al 2 maggio

High Roller – dal 2 al 4 maggio

Il programma ├Ę praticamente identico a quello dell’anno scorso, ma come ha dichiarato C├ędric Billot, responsabile degli eventi in diretta di PokerStars, ai microfoni di PokerNews, un motivo c’├Ę: “Se una cosa funziona, perch├ę cambiarla? Se potremo migliorare o offrire qualcosa di diverso ai nostri giocatori, lo faremo”.